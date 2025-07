Trotz Spott von den Gallaghers: Tom Cruise besucht Oasis-Konzert

Liam Gallagher sagte mal: „Ich hasse Tom Cruise.“ Und trotzdem ließ sich Cruise bei Oasis-Gig blicken

Tom Cruise wurde am 25. Juli unter den zahlreichen Besucher:innen des ersten ausverkauften Reunion-Konzerts von Oasis im Londoner Wembley-Stadion gesichtet. Die Teilnahme des Hollywood-Stars sorgte für Aufmerksamkeit – nicht zuletzt, weil die Gallagher-Brüder den Schauspieler einst scharf kritisiert hatten.

„Er ist ein kleiner Wicht“

In der 2007 erschienenen Oasis-Dokumentation „Lord Don’t Slow Me Down“ äußerte sich Noel Gallagher abfällig über Cruise: „Er ist ein kleiner Wicht und er hat in seiner ganzen Karriere keinen einzigen guten Film gemacht.“ Bruder Liam Gallagher legte nach: „Ich hasse Tom Cruise. Bastard.“ Die Aussagen fielen während der Aufnahmen zur „Don’t Believe the Truth“-Tour, die Oasis zwischen 2005 und 2006 absolvierten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie verstehen sich also?

Berichten zufolge begegneten sich Cruise und Liam Gallagher 2009 zufällig in einem Berliner Hotel. Cruise, damals in Deutschland zur Promotion des Films „Operation Walküre“, sprach Liam Gallagher laut Medienberichten von unter anderem „Conseqeuence“ scherzhaft auf die Dokumentation an und erinnerte daran, dass in derselben Szene auch sein Film „Cocktail“ von 1988 gelobt wurde. Das Treffen soll freundlich verlaufen sein, die beiden verabschiedeten sich demnach mit einem Handschlag.

Mittlerweile scheint es also kein böses Blut (mehr) zu geben. Tom Cruise verfolgte die Show in Wembley gemeinsam mit dem britischen Musiker und Drum’n’Bass-Pionier Goldie. Wie er den Auftritt der Gallaghers fand, teilte er jedoch nicht der Presse mit. Auch von den Oasis-Boys gibt es keine offiziellen Infos zu ihrer Einstellung zu Cruise bei ihrem Gig. Neben Cruise wurden auch andere Prominente wie Dua Lipa und Callum Turner unter den Gäst:innen gesichtet.

Comeback nach 16 Jahren

Die aktuelle Oasis-Reunion ist die erste Tournee der Gruppe seit 16 Jahren. Sie begann Anfang Juli 2025 mit Konzerten in Cardiff und führt die Gallagher-Brüder und ihre Band nach den Londoner Shows weiter nach Edinburgh, Dublin sowie nach Nordamerika, wo Gigs in Toronto, New Jersey, Chicago, Los Angeles und Mexiko-Stadt geplant sind. Im Anschluss folgen zwei weitere Auftritte im Wembley-Stadion sowie Termine in Asien, Australien und Südamerika.