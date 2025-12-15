Eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Dezember verstorben Rob Reiner wurde am 14. Dezember 2025 gemeinsam mit seiner Frau Michele Singer tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Berichten zufolge wurden die beiden von ihrem Sohn erstochen. Der „Harry & Sally“-Regisseur wurde 78 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Alberto E. Rodriguez Anthony Geary starb am 14. Dezember 2025 nach einer Operation. Der „General Hospital“-Schauspieler wurde 78 Jahre alt. Copyright: WireImage/Allen Berezovsky Peter Greene wurde am 12. Dezember 2025 tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der „Pulp Fiction“-Schauspieler wurde 60 Jahre alt. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: WireImage/Jim Spellman Raul Malo starb am 9. Dezember 2025 an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Der The-Mavericks-Frontmann wurde 60 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Josh Brasted Rachael Carpani starb am 7. Dezember 2025 nach längerer Krankheit. Die Schauspielerin, die unter anderem in der TV-Serie „McLeods Töchter“ zu sehen war, wurde 45 Jahre alt. Copyright: NBCUniversal via Getty Images/NBC Camryn Magness starb am 5. Dezember 2025 nach einem Verkehrsunfall. Die Sängerin, die unter anderem mit One Direction und Fifth Harmony auf Tour war, wurde nur 26 Jahre alt. Copyright: FilmMagic/Neil Mockford Cary-Hiroyuki Tagawa starb am 4. Dezember 2025 nach einem Schlaganfall. Der „Mortal Kombat“-Schauspieler wurde 75 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Bobby Bank

Der Monat begann mit dem Tod des „Mortal Kombat“-Schauspielers Cary-Hiroyuki Tagawa, der an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Kurz darauf mussten wir uns von Sängerin Camryn Magness und „McLeods Töchter“-Schauspielerin Rachael Carpani verabschieden. Und auch The-Mavericks-Frontmann Raul Malo, Schauspieler Anthony Geary und Hollywood-Legende Rob Reiner gingen leider viel zu früh von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Dezember 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

Dezember 2025:

Cary-Hiroyuki Tagawa (†75, Schauspieler), 4. Dezember

Camryn Magness (†26, Sängerin), 5. Dezember

Rachael Carpani (†45, Schauspielerin), 7. Dezember

Jubilant Sykes (†71, Opern-Sänger), 8. Dezember

Wenne Alton Davis (†60, Schauspielerin), 8. Dezember

Raul Malo (†60, The-Mavericks-Sänger), 9. Dezember

Jeff Garcia (†50, Comedian), 10. Dezember

Peter Greene (†60, Schauspieler), 12. Dezember

Anthony Geary (†78, Schauspieler), 14. Dezember

Rob Reiner (†78, Schauspieler & Regisseur), 14. Dezember

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.