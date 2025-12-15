R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Dezember verstorben

Rob Reiner
Rob Reiner  |  Rob Reiner wurde am 14. Dezember 2025 gemeinsam mit seiner Frau Michele Singer tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Berichten zufolge wurden die beiden von ihrem Sohn erstochen. Der „Harry & Sally“-Regisseur wurde 78 Jahre alt.

Eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod des „Mortal Kombat“-Schauspielers Cary-Hiroyuki Tagawa, der an den Folgen eines Schlaganfalls starb. Kurz darauf mussten wir uns von Sängerin Camryn Magness und „McLeods Töchter“-Schauspielerin Rachael Carpani verabschieden. Und auch The-Mavericks-Frontmann Raul Malo, Schauspieler Anthony Geary und Hollywood-Legende Rob Reiner gingen leider viel zu früh von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Dezember 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Dezember 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

Dezember 2025:

  • Cary-Hiroyuki Tagawa (†75, Schauspieler), 4. Dezember
  • Camryn Magness (†26, Sängerin), 5. Dezember
  • Rachael Carpani (†45, Schauspielerin), 7. Dezember
  • Jubilant Sykes (†71, Opern-Sänger), 8. Dezember
  • Wenne Alton Davis (†60, Schauspielerin), 8. Dezember
  • Raul Malo (†60, The-Mavericks-Sänger), 9. Dezember
  • Jeff Garcia (†50, Comedian), 10. Dezember
  • Peter Greene (†60, Schauspieler), 12. Dezember
  • Anthony Geary (†78, Schauspieler), 14. Dezember
  • Rob Reiner (†78, Schauspieler & Regisseur), 14. Dezember

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

