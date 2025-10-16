Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Oktober verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod gleich dreier prominenter Frauen: So mussten wir uns am 3. Oktober sowohl von den beiden Schauspielerinnen Patricia Routledge und Kimberly Hébert Gregory als auch von Schimpansenforscherin Dr. Jane Goodall verabschieden. Und auch Schauspiellegende Diane Keaton und Neo-Soul-Pionier D’Angelo gingen diesen Monat leider von uns.
Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten
Oktober 2025:
- Dr. Jane Goodall (†91, Forscherin), 1. Oktober
- Patricia Routledge (†96, Schauspielerin), 3. Oktober
- Kimberly Hébert Gregory (†52, Schauspielerin), 3. Oktober
- Fede Dorcaz (†29, Latin-Popsänger), 9. Oktober
- D’Angelo (†51, Neo-Soul-Sänger), 14. Oktober
