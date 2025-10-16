R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Oktober verstorben

Jessica Fowler
von 
Galerie öffnen

Foto: Getty Images for Turner. Christopher Polk. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod gleich dreier prominenter Frauen: So mussten wir uns am 3. Oktober sowohl von den beiden Schauspielerinnen Patricia Routledge und Kimberly Hébert Gregory als auch von Schimpansenforscherin Dr. Jane Goodall verabschieden. Und auch Schauspiellegende Diane Keaton und Neo-Soul-Pionier D’Angelo gingen diesen Monat leider von uns.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

Oktober 2025:

  • Dr. Jane Goodall (†91, Forscherin), 1. Oktober
  • Patricia Routledge (†96, Schauspielerin), 3. Oktober
  • Kimberly Hébert Gregory (†52, Schauspielerin), 3. Oktober
  • Fede Dorcaz (†29, Latin-Popsänger), 9. Oktober
  • D’Angelo (†51, Neo-Soul-Sänger), 14. Oktober

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

Jessica Fowler schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

RIP Jahresrückblick 2025 Oktober 2025 Nekrolog 2025
Artikel Teilen