Eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im Oktober verstorben D’Angelo starb am 14. Oktober 2025 an den Folgen einer Krebserkrankung. Berühmt machten ihn die drei Solowerke „Brown Sugar“, „Voodoo“ und „Black Messiah“. Aber man kannte Michael D’Angelo Archer, wie er bürgerlich hieß, auch als Mitglied von Soulquarians – einer losen Gruppe von Artists, zu denen auch Questlove, Erykah Badu, J Dilla und Q-Tip gehörten. Der Musiker wurde 51 Jahre alt. Copyright: WireImage/Skip Bolen Diane Keaton starb am 11. Oktober 2025 an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Schauspielerin, die sich mit Filmen wie Francis Ford Coppolas „Der Pate“ und Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ einen Namen machte, wurde 79 Jahre alt. Copyright: Getty Images for Turner/Christopher Polk Fede Dorcaz starb am 9. Oktober 2025 nach einem mutmaßlichen Raubüberfall an einer Schussverletzung. Der Latino-Popstar wurde 29 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Gladys Vega Dr. Jane Goodall starb am 1. Oktober 2025 an Altersschwäche. Die weltbekannte Schimpansenforscherin und Umweltschützerin wurde 91 Jahre alt. Copyright: Getty Images North America/Craig Barritt Kimberly Hébert Gregory starb am 3. Oktober 2025 im Alter von 52 Jahren. Die Schauspielerin war unter anderem in der Erfolgsserie „Better Call Saul“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: FilmMagic/Jeff Kravitz

Der Monat begann mit dem Tod gleich dreier prominenter Frauen: So mussten wir uns am 3. Oktober sowohl von den beiden Schauspielerinnen Patricia Routledge und Kimberly Hébert Gregory als auch von Schimpansenforscherin Dr. Jane Goodall verabschieden. Und auch Schauspiellegende Diane Keaton und Neo-Soul-Pionier D’Angelo gingen diesen Monat leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im Oktober 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im Oktober 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

Oktober 2025:

Dr. Jane Goodall (†91, Forscherin), 1. Oktober

Patricia Routledge (†96, Schauspielerin), 3. Oktober

Kimberly Hébert Gregory (†52, Schauspielerin), 3. Oktober

Fede Dorcaz (†29, Latin-Popsänger), 9. Oktober

D’Angelo (†51, Neo-Soul-Sänger), 14. Oktober

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.