R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im November verstorben

Jessica Fowler
von 
Jimmy Cliff
Galerie öffnen

Jimmy Cliff  |  Jimmy Cliff starb am 24. November 2025 an Komplikationen einer Lungenentzündung. Die Reggae-Legende, die sich mit Songs wie „Many Rivers To Cross“ und „You Can Get It If You Really Want“ einen Namen machte, wurde 81 Jahre alt.

Foto: Getty Images. Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod des US-Rappers Young Bleed. Kurz darauf mussten wir uns mit Diane Ladd, Elizabeth Franz und Pauline Collins von gleich drei bedeutenden Schauspielerinnen Hollywoods verabschieden. Im Laufe des Monats folgten weitere Weltstars wie die Kessler-Zwillinge, Schauspieler Udo Kier und Reggae-Legende Jimmy Cliff.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

November 2025:

  • Young Bleed (†51, Rapper), 1. November
  • Diane Ladd (†89, Schauspielerin), 3. November
  • Elizabeth Franz (†84, Schauspielerin), 4. November
  • Pauline Collins (†85, Schauspielerin), 6. November
  • Lee Tamahori (†75, Regisseur), 7. November
  • Tatsuya Nakadai (†92, Schauspieler), 8. November
  • Sally Kirkland (†84, Schauspielerin), 11. November
  • Todd Snider (†59, Singer-Songwriter), 15. November
  • Alice & Ellen Kessler (†89, Show-Stars), 17. November
  • Spencer Lofranco (†33, Schauspieler), 18. November
  • Gary „Mani“ Mounfield (†69, The-Stone-Roses-Bassist), 20. November
  • John Eimen (†76, Schauspieler), 21. November
  • Jellybean Johnson (†69, The-Time-Drummer), 21. November
  • Ornella Vanoni (†91, Sängerin), 21. November
  • Udo Kier (†81, Schauspielerin), 23. November
  • Jimmy Cliff (†81, Reggae-Musiker), 24. November
  • Ethan Browne (†52, Schauspieler), 26. November

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

Jessica Fowler schreibt freiberuflich unter anderem für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Jahresrückblick 2025 November 2025 Nekrolog 2025 RIP
Artikel Teilen