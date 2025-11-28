Eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im November verstorben Jimmy Cliff starb am 24. November 2025 an Komplikationen einer Lungenentzündung. Die Reggae-Legende, die sich mit Songs wie „Many Rivers To Cross“ und „You Can Get It If You Really Want“ einen Namen machte, wurde 81 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Tim Mosenfelder Udo Kier starb am 23. November 2025 im Alter von 81 Jahren. Der international bekannte Schauspieler machte sich mit vor allem mit Horrorfilmen wie „Mark of the Devil“ und „Flesh for Frankenstein“ einen Namen. Die Todesursache ist nicht bekannt. Copyright: AFP via Getty Images/LOIC VENANCE Jellybean Johnson starb am 21. November 2025 an Komplikationen mehrerer Krampfanfälle. Der The-Time-Schlagzeuger und Pionier des Minneapolis Sounds wurde 69 Jahre alt. Copyright: WireImage/Araya Doheny Gary „Mani“ Mounfield starb am 20. November 2025 im Alter von 63 Jahren. Der Musiker machte sich als Bassist der britischen Rockband The Stone Roses einen Namen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Redferns via Getty Images/Ross Gilmore Spencer Lofranco starb am 18. November 2025 im Alter von 33 Jahren. Der kanadische Schauspieler war unter anderem in der romantischen Komödie „At Middleton“ und dem Krimidrama „Jamesy Boy“ zu sehen. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Copyright: Getty Images/Daniel Zuchnik Alice und Ellen Kessler, auch bekannt als die Kessler-Zwillinge, starben am 17. November 2025 gemeinsam in München. Das Schwesternpaar galt lange als fleischgewordener Männertraum und als der erfolgreichste deutsche Show-Export. Sie wurden 89 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Tristar Media Todd Snider starb am 15. November 2025 an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Singer-Songwriter wurde 59 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Paul Natkin Sally Kirkland starb am 11. November 2025 an den Folgen einer Demenzerkrankung. Die Schauspielerin war unter anderem in Filmen wie „Der Clou“ und „Anna … Exil New York“ zu sehen. Sie wurde 84 Jahre alt. Copyright: Ron Galella Collection via Getty/Ron Galella Pauline Collins starb am 6. November 2025 an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung. Die Oscar-nominierte Schauspielerin war unter anderem in den Filmen „Shirley Valentine“ und „Quartett“ zu sehen. Sie wurde 85 Jahre alt. Copyright: Getty Images/M. McKeown Diane Ladd starb am 3. November 2025 an den Folgen einer idiopathischen pulmonalen Fibrose. Die Schauspielerin, die unter anderem in den Filmen „Die Lust der schönen Rose“ und „Schöne Bescherung“ zu sehen war, wurde 89 Jahre alt. Copyright: WireImage/John Shearer Young Bleed starb am 1. November 2025 an den Folgen eines Hirnaneurysmas. Der Rapper galt als prägende Figur der Südstaaten-Rap-Szene und als wichtiger Vertreter der Musikszene von Baton Rouge. Er wurde 51 Jahre alt. Copyright: Getty Images/Julia Beverly

Der Monat begann mit dem Tod des US-Rappers Young Bleed. Kurz darauf mussten wir uns mit Diane Ladd, Elizabeth Franz und Pauline Collins von gleich drei bedeutenden Schauspielerinnen Hollywoods verabschieden. Im Laufe des Monats folgten weitere Weltstars wie die Kessler-Zwillinge, Schauspieler Udo Kier und Reggae-Legende Jimmy Cliff.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

November 2025:

Young Bleed (†51, Rapper), 1. November

Diane Ladd (†89, Schauspielerin), 3. November

Elizabeth Franz (†84, Schauspielerin), 4. November

Pauline Collins (†85, Schauspielerin), 6. November

Lee Tamahori (†75, Regisseur), 7. November

Tatsuya Nakadai (†92, Schauspieler), 8. November

Sally Kirkland (†84, Schauspielerin), 11. November

Todd Snider (†59, Singer-Songwriter), 15. November

Alice & Ellen Kessler (†89, Show-Stars), 17. November

Spencer Lofranco (†33, Schauspieler), 18. November

Gary „Mani“ Mounfield (†69, The-Stone-Roses-Bassist), 20. November

John Eimen (†76, Schauspieler), 21. November

Jellybean Johnson (†69, The-Time-Drummer), 21. November

Ornella Vanoni (†91, Sängerin), 21. November

Udo Kier (†81, Schauspielerin), 23. November

Jimmy Cliff (†81, Reggae-Musiker), 24. November

Ethan Browne (†52, Schauspieler), 26. November

