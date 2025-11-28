Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im November verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod des US-Rappers Young Bleed. Kurz darauf mussten wir uns mit Diane Ladd, Elizabeth Franz und Pauline Collins von gleich drei bedeutenden Schauspielerinnen Hollywoods verabschieden. Im Laufe des Monats folgten weitere Weltstars wie die Kessler-Zwillinge, Schauspieler Udo Kier und Reggae-Legende Jimmy Cliff.
Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im November 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im November 2025 verstorbenen Persönlichkeiten
November 2025:
- Young Bleed (†51, Rapper), 1. November
- Diane Ladd (†89, Schauspielerin), 3. November
- Elizabeth Franz (†84, Schauspielerin), 4. November
- Pauline Collins (†85, Schauspielerin), 6. November
- Lee Tamahori (†75, Regisseur), 7. November
- Tatsuya Nakadai (†92, Schauspieler), 8. November
- Sally Kirkland (†84, Schauspielerin), 11. November
- Todd Snider (†59, Singer-Songwriter), 15. November
- Alice & Ellen Kessler (†89, Show-Stars), 17. November
- Spencer Lofranco (†33, Schauspieler), 18. November
- Gary „Mani“ Mounfield (†69, The-Stone-Roses-Bassist), 20. November
- John Eimen (†76, Schauspieler), 21. November
- Jellybean Johnson (†69, The-Time-Drummer), 21. November
- Ornella Vanoni (†91, Sängerin), 21. November
- Udo Kier (†81, Schauspielerin), 23. November
- Jimmy Cliff (†81, Reggae-Musiker), 24. November
- Ethan Browne (†52, Schauspieler), 26. November
Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.