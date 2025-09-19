R.I.P.

Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im September verstorben

Robert Redford starb der New York Times zufolge am 16. September 2025 friedlich im Schlaf. Der Oscar-prämierte Schauspieler und Regisseur, der sich mit Filmen wie „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ und „Eine ganz normale Familie“ einen Namen machte, wurde 89 Jahre alt.
Eine unvollständige Übersicht der im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Der Monat begann mit dem Tod des Oscar-nominierten Schauspielers Graham Greene. Kurz darauf mussten wir uns von Kultdesigner Giorgio Armani verabschieden. Aber auch Supertramp-Sänger Rick Davies sowie Schauspieler und Regisseur Robert Redford gingen im September leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im September 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

September 2025:

  • Graham Greene (†73, Schauspieler), 1. September
  • Giorgio Armani (†91, Modedesigner), 4. September
  • Rick Davies (†81, Supertramp-Sänger), 7. September
  • Polly Holliday (†88, Schauspielerin), 9. September
  • Patricia Crowley (†92, Schauspielerin), 14. September
  • Brad Everett Young (†46, Schauspieler), 14. September
  • Robert Redford (†89, Schauspieler), 16. September

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.

