Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im September verstorben
Eine unvollständige Übersicht der im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.
Der Monat begann mit dem Tod des Oscar-nominierten Schauspielers Graham Greene. Kurz darauf mussten wir uns von Kultdesigner Giorgio Armani verabschieden. Aber auch Supertramp-Sänger Rick Davies sowie Schauspieler und Regisseur Robert Redford gingen im September leider von uns.
Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten
September 2025:
- Graham Greene (†73, Schauspieler), 1. September
- Giorgio Armani (†91, Modedesigner), 4. September
- Rick Davies (†81, Supertramp-Sänger), 7. September
- Polly Holliday (†88, Schauspielerin), 9. September
- Patricia Crowley (†92, Schauspielerin), 14. September
- Brad Everett Young (†46, Schauspieler), 14. September
- Robert Redford (†89, Schauspieler), 16. September
