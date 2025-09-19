Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Eine unvollständige Übersicht der im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten aus Musik, Film, Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Fotos: Tote Persönlichkeiten 2025: Diese Prominenten sind im September verstorben Robert Redford starb der New York Times zufolge am 16. September 2025 friedlich im Schlaf. Der Oscar-prämierte Schauspieler und Regisseur, der sich mit Filmen wie „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ und „Eine ganz normale Familie“ einen Namen machte, wurde 89 Jahre alt. Copyright: Getty Images Europe/Vittorio Zunino Celotto Brad Everett Young starb am 14. September 2025 bei einem Autounfall. Der Schauspieler war unter anderem in TV-Serien wie „Grey’s Anatomy“ und „Das Leben und ich“ zu sehen. Er wurde 46 Jahre alt. Copyright: WireImage/JB Lacroix Patricia Crowley starb am 14. September 2025 in Los Angeles. Die Schauspielerin, die seit 1950 in mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen mitwirkte, wurde 91 Jahre alt. Copyright: Archive Photos/MediaPunch Polly Holliday starb am 9. September 2025 mutmaßlich an den Folgen einer Lungenentzündung. Die Schauspielerin, die unter anderem in der US-Sitcom „Flo“ zu sehen war, wurde 88 Jahre alt. Copyright: CBS/CBS Photo Archive Rick Davies starb am 7. September 2025 an den Folgen einer Blutkrebserkrankung. Der Supertramp-Sänger und -Keyboarder wurde 81 Jahre alt. Copyright: Redferns/Gus Stewart Giorgio Armani starb am 4. September 2025 in Mailand. Die italienische Mode-Ikone wurde 91 Jahre alt. Copyright: Getty Images Europe/Peter White Graham Greene starb am 1. September 2025 nach längerer Krankheit. Der kanadische Schauspieler, der durch „Der mit dem Wolf tanzt“ Berühmtheit erlangte und für seine Performance sogar eine Oscar-Nominierung erhielt, wurde 73 Jahre alt. Copyright: NBCUniversal/SYFY

Der Monat begann mit dem Tod des Oscar-nominierten Schauspielers Graham Greene. Kurz darauf mussten wir uns von Kultdesigner Giorgio Armani verabschieden. Aber auch Supertramp-Sänger Rick Davies sowie Schauspieler und Regisseur Robert Redford gingen im September leider von uns.

Hier sowie oben in der Galerie eine unvollständige Übersicht der im September 2025 verstorbenen Prominenten aus Kunst, Kultur, Sport und Politik.

Tote Musiker*innen, Schauspieler*innen und Co.: Die im September 2025 verstorbenen Persönlichkeiten

September 2025:

Graham Greene (†73, Schauspieler), 1. September

Giorgio Armani (†91, Modedesigner), 4. September

Rick Davies (†81, Supertramp-Sänger), 7. September

Polly Holliday (†88, Schauspielerin), 9. September

Patricia Crowley (†92, Schauspielerin), 14. September

Brad Everett Young (†46, Schauspieler), 14. September

Robert Redford (†89, Schauspieler), 16. September

Von welchen Prominenten wir uns 2025 außerdem verabschieden mussten, erfahrt Ihr in unserem Jahressammelartikel.