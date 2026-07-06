Die Toten Hosen im Olympiastadion Berlin: Zeiten, Support, Anfahrt, Setlist & Wetter

Die Toten Hosen spielen am 11. Juli im Olympiastadion Berlin – Infos zu Tickets, Zeiten, Anfahrt und Setlist der „Trink aus!“-Tour im Überblick.

Es ist vielleicht ein letztes Mal, dass Die Toten Hosen „Wannsee“ anstimmen und ein Berliner Publikum mitbrüllt. Die Band bestätigte, sie seien auf der Zielgeraden ihrer Karriere. Doch für eine Ehrenrunde drehen sie gerade ihre abschließenden Kreise durch deutsche Städte und stoppen auch im Berliner Olympiastadion: Am 11. Juli heißt es wohl „Adieu“-Sagen bei der „Trink aus! Wir müssen gehen“-Tour. Alle Infos zu Zeiten, Anfahrt und Setlist hier.

Tickets

Das Olympiastadion betitelt das Konzert als ausverkauft. Jedoch gibt es bei Eventim gerade noch Resttickets im Stehbereich für 92 Euro.

Zeiten und Support

Der Einlass ins Olympiastadion beginnt um 15.30 Uhr, die Show startet um 17.30 Uhr.

Erst spielen die Beatsteaks und später The Stranglers, bevor die Toten Hosen als Hauptact den Abend krönen.

Anfahrt

Die Adresse des Olympiastadions lautet Olympischer Platz 3, 14053 Berlin.

Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird vom Veranstalter empfohlen. Die U-Bahn-Linie U2 sowie die S-Bahnen S3 und S9 halten am Olympiastadion. Zusätzlich fahren die Busse M49 und 218 zur Haltestelle Flatowallee, und die Linie 143 hält am U-Bahnhof Neu-Westend, von wo die U2 weiter zur Arena fährt. Aber auch zu Fuß ist es von Neu-Westend nicht mehr weit.

Autofahrer:innen sollten sich der begrenzten Parkmöglichkeiten bewusst sein, die größtenteils gebührenpflichtig sind. Der Olympische Platz und der Parkplatz PO4 können bei Veranstaltungen genutzt werden.

Setlist

Die Toten Hosen haben bislang auf ihrer Tour eine größtenteils einheitliche Setlist gespielt, bei der jedoch von Stadt zu Stadt eine Handvoll Songs ausgetauscht worden sind.

Außerdem kam es bei einzelnen Konzerten zu einem Special-Guest-Auftritt während der Zugabe. So sah der Abend am 4. Juli in Düsseldorf aus:

Opel-Gang

Die Show muss weitergehen

Wir waren nie weg

Auswärtsspiel

Du lebst nur einmal (vorher)

Laune der Natur

Unter den Wolken

Alles was war

Altes Fieber

Schlechte Nachbarn

Wannsee

Liebeslied

Was ist mit uns los

Alle sagen das

Nur zu Besuch

Steh auf, wenn du am Boden bist

Bonnie & Clyde

Wort zum Sonntag

Was früher einmal war

Alles aus Liebe

Pushed Again

Wünsch DIR was

Hier kommt Alex

Zugabe 1

Verschwende deine Zeit

Alles wird vorübergehen

Halbstark (Cover mit Thees Uhlmann)

Tage wie diese

Zugabe 2

Düsseldorf

Schrei nach Liebe (Cover)

Schönen Gruß, auf Wiederseh’n

Zugabe 3

Freunde

Trink aus

You’ll Never Walk Alone (Cover)

Wetter

Da das Olympiastadion ein offenes Dach hat, schauen Konzertgänger:innen am Besten ganz genau auf den Wetterbericht. Bisher ist jedoch ein gänzlich trockener Tag angekündigt, bei dem die Temperaturen in den Abendstunden nach 18 Uhr von 26 auf 20 Grad absinken.