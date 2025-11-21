Die Toten Hosen: Eine Million Tickets für anstehende Tour verkauft

Die Toten Hosen: „Alle sagen das“-Tour startet in Benelux – Vorverkauf für Sommer-Shows läuft

Die Toten Hosen gehen nach drei Jahren Pause wieder auf Tournee. Die für 2026 geplanten Konzerte sind weitestgehend ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Tour verlängert. Bisher gingen eine Million Tickets über die Ladentheke.

Großer Ansturm auf Tickets

Im kommenden Jahr 2026 touren die Düsseldorfer durch Hallen und Stadien in Deutschland und Argentinien. Einige Termine der „Trink Aus! Wir müssen gehen“-Tour waren bereits nach wenigen Minuten vergriffen. Die Band gab bekannt, dass zusätzliche Shows geplant wurden. Frontmann Campino sagte zum Ansturm auf die Tickets: „Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen.“

Für 2027 sind fünf neue Termine in Deutschland bekannt gegeben worden. Diese finden in Nürnberg, Mannheim, Leipzig, Braunschweig und Düsseldorf statt.

Ist die „Trink Aus! Wir müssen gehen“-Tour ihre letzte?

Der Ansturm auf die Tickets könnte mit dem Namen der Tour zusammenhängen. Fans beschäftigt der Gedanke, dass es sich um die letzte Tour der Gruppe handeln könnte. Die 1982 gegründete Band zählt bis heute zu den kommerziell erfolgreichsten Rockgruppen Deutschlands.

Die Musiker äußerten sich dazu bislang nicht. Auf ihrer Website heißt es lediglich: „Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor. Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!“