Trailer zur 2. Staffel „American Gods“: Die Wiederauferstehung

Im Mai 2017 war „American Gods“ für kurze Zeit mal das ganz große Ding auf dem Serienmarkt. In den USA startete die Serie über alte und neue Götter, die auf einen Krieg zusteuern, auf dem Sender „Starz“. In Deutschland schnappte sich Amazon Prime Video die Serie mit Ian McShane, der einen Roadtrip durch Amerika und die Mythologie macht.

Vor dem Start der ersten Staffel sind vor allem viele Kritiker in eine Falle getappt: Von den ersten 10 Episoden wurden vier zur Vorabsichtung angeboten, die Kritiken waren euphorisch – stellenweise war das Wort Meisterwerk zu lesen.

Dumm nur, dass die Serie so ziemlich genau mit Episode 5 ihren Drive verlor, den Faden und die Spannung gleich dazu. Zum Staffelfinale sprach kaum mehr jemand über „American Gods“, fortan kam die Produktion ins Schlingern. Das Budget für die zweite Staffel wurde stark gekürzt, Kompetenzen verschoben sich und schlussendlich wurde sogar Showrunner Brian Fuller („Hannibal“) gefeuert.

Hinter den Kulissen tobt wohl ein Kompetenzgerangel zwischen Kreativen und Entscheidern, was ja wiederum ganz hübsch zur Geschichte der Serie passt. Auch in der zweiten Staffel paktieren alte Götter wie Odin gegen neue wie Media und Internet.

Die zweite Staffel startet in Deutschland am 11. März 2019 bei Amazon Prime Video, der Trailer dazu ist nun erschienen und sieht mal wieder unverschämt gut aus. Aber darauf fallen wir diesmal nicht nicht herein: