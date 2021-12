Joseph Simmons, Darryl McDaniels und Jam Master Jay: Run DMC im Jahr 1985 in New York

Warum wird man in seinem eigenen Tonstudio erschossen? Weshalb hat niemand Amy Winehouse geholfen? Wie viele Menschen mussten wegen Blackmetal sterben? Und was hat das alles mit deutschen Schlagern zu tun? In unserem neuen True-Crime-Podcast „Lied vom Tod“ öffnet MUSIKEXPRESS Euch mit Hilfe von Persönlichkeiten der deutschen Unterhaltungsbranche die Tür zu den düsteren Backstage-Bereichen der Musikindustrie.

Geschichten von Verbrechen faszinieren Menschen seit jeher. Der „Tatort“ zählt zu den beliebtesten Fernsehsendungen in Deutschland – unsere Geschichten sind aber wahre und bekannte Fälle. Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Philipp „Kryptik Joe” Grütering von Deichkind, Fettes Brot und noch viele weitere prominente Stimmen erzählen alle 14 Tage von den Schattenseiten des Showbusiness und so ganz nebenbei auch noch vom Zustand unserer Gesellschaft – und die Abgründe von den ganz großen Stars.

True-Crime-Podcast „Lied vom Tod“, Episode 5: Fettes Brot über Run DMC und Jam Master Jay

In Folge 5 von „Lied vom Tod“ sprechen die Deutschrap-Urgesteine Fettes Brot über ihre US-amerikanischen Vorbilder Run DMC. Mit Songs wie „Walk This Way“ und „It’s Tricky“ schrieben die New Yorker Rapper und ihr DJ Jam Master Jay Musikgeschichte. Doch 20 Jahre nach ihrer Gründung und einem längst erreichten Kultstatus endet diese blutig: Als 2002 Unbekannte ein Musikstudio in Queens unbefugt betreten, fallen zwei Schüsse. Eine Kugel ist tödlich – sie trifft Jam Master Jay, der mit bürgerlichem Namen Jason William Mizell hieß und 37 Jahre alt wurde. Eine regelrechte Hinrichtung.

Wie konnte es dazu kommen? Verfolgte das Opfer eine zweite, todbringende Karriere im Drogenmilieu? Oder handelt es sich dabei um das späte Ende des East-West-Coast-Krieges? Auf ihrer Spurensuche machen König Boris, Dokter Renz und Björn Beton von Fettes Brot mithilfe von Showrunner Heiko Behr popkulturelle Abstecher über eigene HipHop-Anfänge, die frühe DJ- und MC-Kultur, De-La-Soul-Fashion und Plattenkäufe während dem Schüleraustausch.

Die neue Folge von „Lied vom Tod“ mit Fettes Brot über Run DMC könnt Ihr von jetzt an hier hören sowie überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Deezer und Apple. Dort und bei Podigee sind auch die bisherigen Folgen im Stream verfügbar: