Tunng: „Dead Club“-Tour 2021 abgesagt

Die sechsköpfige Band aus London verkündet traurige Neuigkeiten. Tunng müssen auch ihre Konzerte in Deutschland dieses Jahr aufgrund von Pandemie-Restriktionen absagen:

Liebe Freund*innen, wir haben traurige Neuigkeiten für euch. Aufgrund von pandemiebedingten Restriktionen müssen wir unsere Konzerte in Europa, darunter auch einige in der UK, absagen. Es tut uns sehr leid für die Unannehmlichkeiten, die euch dadurch bereitet werden. Besonders für jene, die trotz der unsicheren Zeiten so früh Tickets gekauft haben. Wir sind sehr traurig, dass wir viele von euch nicht sehen werden. Wir vermissen euch und sind wirklich sehr dankbar für eure Unterstützung. Wir wollten die Konzerte wirklich stattfinden lassen und haben dafür hart gearbeitet. Trotzdem war es uns am Ende nicht möglich. Wir kommen zurück! Bitte kontaktiert eure lokalen Ticketanbieter*innen für eine Rückerstattung. Viel Liebe und vielen Dank. Tunng x