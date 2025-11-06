Vom Metal zum Mallorcaschlager: Wie aus einem Hardcore-Sänger die Ballermannfigur Richard Bier wurde

Turnstile touren im November durch Deutschland. Mit NEVER ENOUGH und eindrucksvollen Moshpits gilt die Band als einer der Top-Live-Acts der Hardcore-Szene.

In wenigen Tagen touren Turnstile durch die deutschen Großstädte. Die Tournankündigung hat vor allem deshalb für Aufregung gesorgt, weil die Hardcore-Band aus Baltimore als einer der besten Live-Acts gilt, den die jüngere Rockgeschichte hervorgebracht hat. Darin sind sich zumindest Fans und Medien gleichermaßen einig, die Zeug:innen von Konzerten geworden sind und von den schweißtreibenden, ohrenbetäubenden, kniegelenkzerraspelnden Versammlungen ohne Knochenbrüche ihren Weg nach Hause gefunden haben.

Denn wenn man sämtlichen internationalen Konzertberichten glaubt, sind Turnstile die König:innen des Moshpits. „Der Moshpit hielt während des gesamten 23 Songs umfassenden Sets an, und das Publikum verlangte nach jedem Song nach mehr. Alle atmeten erleichtert auf, wenn eine leichte Brise durch die dicht gedrängte Menge wehte, nur um dann schnell wieder mit dem Tanzen, Moshen und Crowdsurfen fortzufahren“, berichtete der „Guardian“ nach ihrer Performance in Brooklyn, New York im Juni. Auch „Nialler“ spricht nach der Turnstile-Show in Dublin im Oktober von einzigartiger Euphorie und von Moshpits, die den gesamten Innenraum des Veranstaltungsorts umfassen. Zeit, sich das genauer anzuschauen!

Und weil es für Hardcore-Fans doch nichts Schöneres gibt als einen richtig guten Moshpit, haben wir die beeindruckendsten Videos der Turnstile-Moshpits und Crowdsurfing-Momente aus dem Jahr 2025 für euch versammelt.

Turnstile in Brooklyn, Juni 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Turnstile in Baltimore, Mai 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Turnstile in Richmond, September 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Turnstile in Detroit, Juni 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Turnstile bei Tiny Desk (ja, bei Tiny Desk!), September 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Turnstile in Frankreich, Juni 2025

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Hardcore-Band aus Maryland hat seit ihrer Gründung 2010 bislang vier Studioalben und sechs EPs veröffentlicht. Sie wurden seitdem für drei Grammys nominiert. Zuletzt folgte im Juni ihr jüngstes Album NEVER ENOUGH. Es ist ihr erstes Album ohne Gründungsmitglied Brady Ebert, der die Band 2022 verlassen hat, und das erste, auf dem die Gitarristin Meg Mills zu hören ist. Die Platte wurde von Kritiker:innen hoch gelobt und ist in mehreren Ländern das bisher erfolgreichste Album der Band.

Turnstile in Deutschland: Das sind die Konzerttermine