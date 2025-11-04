Turnstile in Berlin: Konzert-Infos, Setlist und Anreise im Überblick
Am 14. November treten Turnstile gemeinsam mit High Vis und The Garden im Berliner Velodrom auf. Hier alle wichtigen Infos zum Konzert.
Turnstile sind derzeit auf Europatournee und promoten dabei ihre aktuelle, im Juni 2025 erschienene vierte Platte NEVER ENOUGH. Am Freitag, den 14. November, macht die Hardcoreband aus Baltimore in der Hauptstadt Station. Was man von der Gruppe um Sänger Brendan Yates live erwarten kann, erfahrt ihr hier.
Tickets für die „The Never Enough Tour“
Es sind noch Tickets erhältlich: Sowohl Stehplatz- als auch Sitzplatztickets können ab 59,95 Euro erworben werden.
Zeiten und Support für die Turnstile-Berlinshow
Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Ab 19 Uhr steht der erste Supportact The Garden auf der Bühne. Nach einer kurzen Umbaupause folgen High Vis, bevor Turnstile gegen 21 Uhr ihr Set starten.
Turnstile live: Setlist
Eine feste Setlist gibt es bei der „The Never Enough Tour“ nicht. In den vergangenen Shows spielte die Band jedoch häufig folgende Songs:
- Bizarre Love Triangle (New-Order-Song)
- Pacific State Origin (808-State-Song)
- NEVER ENOUGH
- T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)
- ENDLESS
- I CARE / DULL
- DON’T PLAY
- Real Thing
- Drop
- LIGHT DESIGN
- Come Back for More / Fazed Out
- SUNSHOWER
- 7
- Keep It Moving
- Pushing Me Away
- SOLE
- CEILING
- SEEIN‘ STARS
- HOLIDAY
- LOOK OUT FOR ME
- MYSTERY
- BLACKOUT
- BIRDS
Anreise
Das Konzert findet im Velodrom statt. Adresse: Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin.
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die Location ist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der S-Bahnhof Landsberger Allee bietet eine direkte Anbindung zur Venue.
Anreise mit dem Auto
Für Anreisende mit dem Auto steht auf der gegenüberliegenden Seite der S-Bahnhaltestelle Landsberger Allee ein Parkhaus zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über die S-Bahnbrücke, der Fußweg unterhalb des Forums Landsberger Allee beträgt etwa fünf Minuten.