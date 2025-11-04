Turnstile in Berlin: Konzert-Infos, Setlist und Anreise im Überblick

Paula Carolina: Große Tour im April und Mai 2026 – ME präsentiert

ME präsentiert Florence + the Machine – drei Live-Termine für 2026!

Die Sterne kündigen mehr Konzerte für 2026 an – ME präsentiert

Am 14. November treten Turnstile gemeinsam mit High Vis und The Garden im Berliner Velodrom auf. Hier alle wichtigen Infos zum Konzert.

Turnstile sind derzeit auf Europatournee und promoten dabei ihre aktuelle, im Juni 2025 erschienene vierte Platte NEVER ENOUGH. Am Freitag, den 14. November, macht die Hardcoreband aus Baltimore in der Hauptstadt Station. Was man von der Gruppe um Sänger Brendan Yates live erwarten kann, erfahrt ihr hier.

Tickets für die „The Never Enough Tour“

Es sind noch Tickets erhältlich: Sowohl Stehplatz- als auch Sitzplatztickets können ab 59,95 Euro erworben werden.

Zeiten und Support für die Turnstile-Berlinshow

Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Ab 19 Uhr steht der erste Supportact The Garden auf der Bühne. Nach einer kurzen Umbaupause folgen High Vis, bevor Turnstile gegen 21 Uhr ihr Set starten.

Turnstile live: Setlist

Eine feste Setlist gibt es bei der „The Never Enough Tour“ nicht. In den vergangenen Shows spielte die Band jedoch häufig folgende Songs:

Bizarre Love Triangle (New-Order-Song)

Pacific State Origin (808-State-Song)

NEVER ENOUGH

T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION)

ENDLESS

I CARE / DULL

DON’T PLAY

Real Thing

Drop

LIGHT DESIGN

Come Back for More / Fazed Out

SUNSHOWER

7

Keep It Moving

Pushing Me Away

SOLE

CEILING

SEEIN‘ STARS

HOLIDAY

LOOK OUT FOR ME

MYSTERY

BLACKOUT

BIRDS

Anreise

Das Konzert findet im Velodrom statt. Adresse: Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Location ist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der S-Bahnhof Landsberger Allee bietet eine direkte Anbindung zur Venue.

Anreise mit dem Auto

Für Anreisende mit dem Auto steht auf der gegenüberliegenden Seite der S-Bahnhaltestelle Landsberger Allee ein Parkhaus zur Verfügung. Der Zugang erfolgt über die S-Bahnbrücke, der Fußweg unterhalb des Forums Landsberger Allee beträgt etwa fünf Minuten.