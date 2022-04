TV-Tipp „Art is a state of mind“: Aljoscha Pause hat eine Langzeit-Doku über Bernhard Zünkeler gedreht

Die Dokumentation ART IS A STATE OF MIND von Aljoscha Pause über den Künstler Bernhard Zünkeler feiert am 11. Juni 2022 um 20:15 Uhr ihre Premiere auf 3sat. Zudem ist der Dokumentarfilm ebenfalls ab dem 11. Juni in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders abrufbar. Der Sender widmet der sechsteiligen Doku am Samstag zur Primetime seinen kompletten Abend: Ab 20.15 Uhr gibt es alle sechs Episoden zu sehen.

Ein ambitioniertes Langzeitprojekt

Neun Jahre lang begleitete der Dokumentarfilmer Aljoscha Pause den ehemaligen Wirtschafts-Juristen Bernhard Zünkeler um die Welt. Der erste Dreh fand im Sommer 2012 statt. Fortan begleitete Pause als Regisseur und Produzent Zünkeler bei seiner Abkehr vom alten Leben als Anwalt, hin zu seiner beharrlichen Fokussierung auf die eigene Kunst. Sein erklärtes Ziel: mit seiner Kunst die Welt zu verändern. Zudem handelt der Film von seiner eigenen Definition von Erfolg und seiner These von der Kunst als Bewusstseinszustand.

Globale Kunstprojekte