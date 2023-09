The Mars Volta und At The Drive-In: Dokumentarfilm kommt im Oktober

Wie funktionieren Cedric Bixler-Zavala und Omar Rodríguez-López zusammen? Der Film wird es zeigen.

Im Oktober 2023 soll ein Dokumentarfilm über The Mars Volta und At The Drive-In erscheinen. Der Titel: „Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird“. Das Werk soll die Beziehung der beiden Bandmitglieder Omar Rodríguez-López und Cedric Bixler-Zavala näher beleuchten. Einen ersten Trailer gibt es nun auch schon zu sehen.

The Mars Volta wurden 2001 von dem Duo gegründet, nachdem ihre vorherige Band, At The Drive-In, sich zum ersten Mal auflöste. Beide Bands trennten sich über die Jahre mehrmals – zuletzt 2013, als The Mars Volta sich trennte, um Rodríguez-López mehr Zeit zu geben, an anderen Projekten zu arbeiten. 2022 folgte ihre Reunion und die Veröffentlichung des selbstbetitelten Studioalbums THE MARS VOLTA.

Die Doku erzählt die Geschichte beider Gruppen zu großen Teilen durch Footage, die über die Jahre von Rodríguez-López gefilmt wurde. Die offizielle Beschreibung der Doku lautet: „Ein Film, der die künstlerische und persönliche Beziehung zwischen zwei bahnbrechenden Künstlern, Omar Rodríguez-López und Cedric Bixler-Zavala (At The Drive-In/The Mars Volta), schildert und fast ausschließlich, mit Hunderten von Stunden von Filmmaterial der letzten 40 Jahre, von Omar aufgenommen wurde.“

Der Film soll sein Debüt am 28. Oktober 2023 bei den Raindance Filmfestspielen in Großbritannien feiern. Wann und wie das Werk danach auch hierzulande geschaut werden kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

Trailer zu „Omar und Cedric: If This Ever Gets Weird“: