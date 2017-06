Wer aus irgendwelchen Gründen am Wochenende weder zum Hurricane Festival noch zum Southside Festival reisen kann, muss nicht in die Röhre gucken – oder eben doch. Zum Glück aller Abwesenden nämlich wird es in TV und Internet Aufzeichnungen, Live-Streams und Specials der Zwillingsfestivals geben. Hier eine Übersicht:

BREMEN VIER AM HURRICANE-WOCHENENDE

AKTUELLE BERICHTERSTATTUNG IM PROGRAMM MIT SCHALTEN ZUM FESTIVAL (FREITAG – SONNTAG):

Samstag, 14-18 Uhr: Hurricane Spezial – Live aus Scheeßel

mit Malin Kompa

Interviews mit Maximo Park, Joris etc.

Sonntag, 20-24 Uhr: Vörsicht Völz – Live aus Scheeßel

mit Malte Völz

Berichte vom Festival, Interviews, Comedy

Montag, 20-24 Uhr: Hurricane Rückblick

mit Malin Kompa

Interviews & Berichte vom Eichenring

SOUTHSIDE FESTIVAL 2017 – DER FILM:

Schau hinter die Kulissen, sehe die Stars backstage und erlebe die besten Festivalmomente noch einmal im Festival-Doku-Movie. Bald nach dem Festival auf DASDING.de und am 4. Juli bei ONE im TV.

GENAUE SENDEZEITEN DOKU-MOVIE:

– Dienstag, 04. Juli, 00:00 Uhr (also in der Nacht von Di. 4. auf Mi. 5.)

– Samstag, 08. Juli, 23:30 Uhr

SOUTHSIDE FESTIVAL IM RADIO:

Sonntag, 25.6. ab 17 Uhr: Der DASDING Festivalsommer – Southside LIVE: 100 % Southside-Musik, Interviews und Festival-Feeling.

Montag, 26.6. ab 6 Uhr in der DASDING Morningshow mit Cora und Benedikt: Southside-Highlights – die schönsten Momente.

KONZERTE IM LIVESTREAM AUF DASDING.DE: FREITAG, 23.6. BIS SONNTAG, 25.6.

Die genauen Zeiten werden täglich bekannt gegeben.