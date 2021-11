U2 sind jetzt auf TikTok – und kündigen dort „Your Song Saved My Life“ an

Foto: Getty Images for MTV, Ian Gavan. All rights reserved.

U2s The Edge, Bono, Adam Clayton und Larry Mullen Jr hier 2017 bei den MTV EMAs in London.

Nun sind auch U2 mit auf den Zug aufgesprungen: Die irische Rockband hat sich auf der Social-Media-Plattform TikTok angemeldet – und dort kündigte sie jetzt ihre neue Single „Your Song Saved My Life“ für den 3. November an. Der Titel wird außerdem in dem neuen Animationsfilm „Sing 2“ zu hören sein.

Doch nicht nur mit „Your Song Saved My Life“ haben U2 ihre Finger bei „Sing 2“ mit im Spiel. U2-Sänger Bono hat außerdem die Synchronstimme für den Charakter eines ehemaligen Rockstars und Löwen namens Clay Calloway gesprochen. Nach Angaben von „Entertainment Weekly“ sollen außerdem weitere U2-Tracks in dem Film zu hören sein.

„Wenn man es hört, kriegt man Gänsehaut“

„Sing 2“-Regisseur Garth Jennings habe demnach in einem Interview verraten: „In der Mitte des Films gibt es eine ungefähr zweieinhalb Minuten lange Szene, in der Scarlett [Johansson] einen U2-Song singt.“ Und weiter: „Es sind nur sie und die Gitarre. Ich erinnere mich, als wir es aufgenommen haben, es war einfach fantastisch. Es ist sehr ergreifend; und es soll auch emotional sein. Es war eine Art spontaner Moment, aber sie hat das Talent dazu. Wenn man es hört, kriegt man Gänsehaut.“

„Sing 2“ feiert am 21. Dezember 2021 Premiere.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++