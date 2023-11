U2: Las-Vegas-Shows brachten fast 110 Millionen US-Dollar ein

In der Geschichte der Sphere Residency erzielten U2 die höchsten Einnahmen in kürzester Zeit.

Am 04. November beendeten U2 den ersten Teil ihrer „U2:UV Achtung Baby Live“-Tour in der Sphere Residency in Las Vegas. Ihr Verdienst kann sich sehen lassen.

Die Band erzielte laut „Billboard Boxcore“ die höchsten Einnahmen an Ticketverkäufen in der Sphere-Residency-Geschichte in der kürzesten Zeit überhaupt. Konkret heißt das: 109,8 Millionen US-Dollar an Einnahmen für 281.000 verkaufte Karten für bisher 17 Gigs. Wie so viel Geld in einer kurzen Zeitspanne möglich war? Die hohen Einnahmen sind ganz klar auf die große Sphere-Zuschauer:innenkapazität und die enorme Ticketnachfrage zurückzuführen.

U2s Residency begann am 29. September 2023 und erstreckte sich über zwölf Shows im Oktober sowie drei weitere Konzerte im ersten Teil des Novembers. Die durchschnittlichen Bruttoeinnahmen auf 6,5 Millionen US-Dollar bei 16.500 verkauften Tickets pro Show. Für eine Karte musste in der Regel um die 390,97 US-Dollar ausgegeben werden. Damit lag der Eintrittspreis über dem Durchschnitt der letzten Auftritte von Lady Gaga (290,15 US-Dollar) und Bruno Mars (285,30 US-Dollar).

U2 im Gesamtranking trotzdem „nur“ auf dem dritten Platz

Auch wenn U2 die Sieger in Sachen Einnahmen in kurzer Zeit sind, so haben zwei Artists noch mehr Geld mit ihren Las-Vegas-Shows – nur eben über einen längeren Zeitraum – verdient. Celine Dion führt die Liste mit ihrer „A New Day…“-Residency an. Diese beinhaltete 714 Auftritte von 2003 bis 2007 und spülte 385,1 Millionen US-Dollar in die Kassen. Und Elton Johns „The Million Dollar Piano“ folgt darauf mit 189 Gigs im Zeitraum von 2011 bis 2018 und Einnahmen von 131,2 Millionen US-Dollar.

U2 werden im Dezember 2023 acht weitere Konzerte in Las Vegas spielen. Sie werden jeweils am Freitagabend stattfinden. Zwischen dem 26. Januar und dem 18. Februar 2024 stehen elf weitere Konzerte auf dem Programm. Die 19 geplanten Shows könnten laut „Billboard Boxcore“ weitere 120 Millionen US-Dollar einbringen, sodass die Einnahmen in weniger als fünf Monaten auf etwa 330 Millionen US-Dollar steigen. Nur Dions „A New Day…“ würde damit noch vor U2 liegen.