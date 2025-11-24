Udo Kier ist im Alter von 81 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler, der in Hollywood Karriere machte, verstarb am Sonntagmorgen in Palm Springs

Udo Kier ist tot. Der international bekannte Schauspieler wurde 81 Jahre. Seinem Partner, Artist Delbert McBride, zufolge verstarb er bereits am Sonntag, 23. November 2025, in einem Krankenhaus im kalifornischen Palm Springs. Eine Todesursache ist nicht offiziell gemacht worden.

Die Extreme lagen ihm besonders

Geboren 1944 in Köln, zog es ihn bald nach London, dann in die ganze Welt. Er lernte Englisch und wurde Schauspieler. Das Lieblingsgenre von Udo Kier: Horror. Sein erster großer Film sollte 1970 „Mark of the Devil“ werden, aber auch mit „Flesh for Frankenstein“ und „Blood for Dracula“ konnte er Anfang der 70er Zeichen setzen.

Seine Karriere auf der großen Leinwand festigte Kier mit essentiellen Parts in Dramen wie „Dancer in the Dark“, „Dogville“ und auch „My Own Private Idaho“.

Auch in der Musikwelt nicht fremd

Auch in Musikvideos war er zu sehen – in Madonnas „Erotica“ und „Deeper and Deeper“, aber auch in Clips von Korn, Eve und Supertramp.

Zuletzt präsentierte sich Udo Kier für „The Secret Agent“ vor der Kamera.