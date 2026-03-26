Neue Alben, die im Mai 2026 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im Mai 2026 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im Mai 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im Mai 2026:

Melanie C – SWEAT (1. Mai 2026)

Laibach – MUSICK (1. Mai 2026)

Super Furry Animals – PRECREATION PERLOCATION (1. Mai 2026)

Modern Woman – JOHNNY’S DREAMLAND (1. Mai 2026)

Tori Amos – IN TIMES OF DRAGONS (1. Mai 2026)

The Claypool Lennon Delirium – THE GREAT PARROT-OX AND THE GOLDEN EGG OF EMPATHY (1. Mai 2026)

The Black Keys – PEACHES! (1. Mai 2026)

Speedy J – WALKMAN (1. Mai 2026)

The Boo Radleys – IN SPITE OF EVERYTHING (1. Mai 2026)

Brother Wallace – ELECTRIC LOVE (8. Mai 2026)

The Haunted Youth – BOYS CRY TOO (8. Mai 2026)

Olof Dreijer – LOUD BLOOM (8. Mai 2026)

Broken Social Scene – REMEMBER THE HUMANS (8. Mai 2026)

Lykke Li – THE AFTERPARTY (8. Mai 2026)

Loraine James – DETACHED FROM THE REST OF YOU (8. Mai 2026)

Aldous Harding – TRAIN ON THE ISLAND (8. Mai 2026)

The Lemon Twigs – LOOK FOR YOUR MIND! (8. Mai 2026)

Mariybu – FRENCH (14. Mai 2026)

Dua Saleh – OF EARTH & WIRES (15. Mai 2026)

Ikkimel – POPSTAR (15. Mai 2026)

Jeff Parker & ETA IVtet – HAPPY TODAY (15. Mai 2026)

Tamikrest – ASSIKEL (15. Mai 2026)

Rostam – AMERICAN STORIES (15. Mai 2026)

Kevin Morby – LITTLE WIDE OPEN (15. Mai 2026)

Bleachers – EVERYONE FOR TEN MINUTES (22. Mai 2026)

Ed O‘Brien – BLUE MORPHO (22. Mai 2026)

Get Well Soon – MINUS THE MAGIC (22. Mai 2026)

Mexican Institute of Sound & Meridian – BROTHERS RUIDO TOVAR (22. Mai 2026)

Smashing Pumpkins – GISH (29. Mai 2026)

Káryyn – PHYSICS UNIVERSAL LOVE LANGUAGE (29. Mai 2026)

Madsen – SMILE (29. Mai 2026)

Violet Grohl – BE SWEET TO ME (29. Mai 2026)

Guided By Voices – CRAWLSPACE OF THE PANTHEON (29. Mai 2026)

Dogstar – ALL IN NOW (29. Mai 2026)

Kitschkrieg – ZWEI (29. Mai 2026)

Görl – DARK SILVER MOON LIGHT (29. Mai 2026)

Francis Of Delirium – RUN, RUN PURE BEAUTY (29. Mai 2026)

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

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