Überraschung geglückt: Zweiter Secret Act bei Rock am Ring 2025 ist …

Rock am Ring 2025 überrascht weiter: Nach dem ersten Secret Act am Freitagmittag hat um 15 Uhr der zweite „Very Special Guest“ die Utopia Stage übernommen. Auch hier mussten sich die Zuschauer bis zum Auftritt gedulden, da die Festivalveranstalter dichtgehalten haben.

Rock am Ring: Auch der zweite Secret Act holt die Zuschauer ab

Jetzt steht fest: Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys Band sind der zweite geheime Opener des Tages – sehr zur Freude der Zuschauer, die geduldig auf den zweiten Secret Act gewartet haben. Die einstündige Performance von 15 bis 16 Uhr fügt sich nahtlos an den Auftakt dieses Festivalfreitags.

Die Spannung vor der Bühne war bereits spürbar, als sich das Infield gegen zwölf Uhr füllte – viele Besucher hatten sich bewusst frühzeitig einen Platz vor der Hauptbühne gesichert. Denn gerade zum 40-jährigen Jubiläum will sich Rock am Ring natürlich nicht lumpen lassen, was die Secret Acts angeht.

Jetzt geht es gerade erst so richtig los: Direkt im Anschluss – um 16:30 Uhr – stehen Knocked Loose auf dem Programm. Auch diese Band hat Rock am Ring erst kurz vor dem Festival angekündigt. Die Gruppe aus Kentucky bringt ihren Hardcore-Punk auf die Bühne und sorgt damit für ein Highlight am Freitagnachmittag.

Welche Bands spielen noch am Freitag?

Später am Abend folgen unter anderem Auftritte von Die Nerven, Drangsal, Soft Play, Weezer, A Day To Remember, Olli Schulz, Tocotronic, The Prodigy und Biffy Clyro. Headliner des Tages ist Bring Me the Horizon. Für viele ist die auch visuell spannende Show mit Sänger Oli Sykes einer der am sehnsüchtigsten erwarteten Gigs des Wochenendes.

Rock am Ring feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Zum Geburtstag gab es auch ein Upgrade für das Gelände. Die Veranstalter haben eine neue, vierte Bühne errichtet und LED-Türme aufgestellt. Der Südeingang wurde an die Seite verlegt, sodass nun noch mehr Platz zum Feiern ist. Musikexpress ist das ganze Wochenende für euch dabei – und berichtet live von allem, was ihr nicht verpassen dürft.