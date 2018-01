Unknown Mortal Orchestra lassen neuen Song „American Guilt“ hören

Auf dem bisher letzten Album MULTI-LOVE (2015) lief man stets Gefahr, von einem in den nächsten Ohrwurm zu rutschen. Eingängige Melodien versponnen sich mit Funk-Elementen und Ruban Nielsons Stimme, die das aufweist, was man wohl als „Soul“ bezeichnen würde. Die Platte gestaltete sich als wunderbar unaufgeregt.

Der neue Song der Band zeigt da ganz andere Wege auf. „American Guilt“ steigt mit einem Riff ein, auf das sowohl Marc Bolan als auch Death From Above stolz wären. Nielsons Stimme ist verzerrt, was wunderbar zum Thema der „amerikanischen Schuld“ passt. Entstanden ist der Song aber in Vietnam und Mexiko, wie die Band auf Facebook schreibt.

Ein neues Album haben Unknown Mortal Orchestra noch nicht angekündigt. Es klingt aber als wären sie auf einem guten Weg dorthin. Denn zum neuen Song gab es Tour-Termine obendrauf. Ab April tourt die Band über den Globus und macht auch Halt in Deutschland für vier Termine:

18.05.2018 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

19.05.2018 – Berlin, Kesselhaus

20.05.2018 – Heidelberg, Karlstorbahnhof

21.05.2018 – Düsseldorf, Zakk

Der Vorverkauf startet am 26. Januar 2018 um 10 Uhr.