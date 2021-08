Master of Puppets: 7 unvergessliche Musikvideos mit Puppen

1. Mr. Oizo – „Flat Beat“

Flat Eric ist unerreicht in Sachen Rhythmusgefühl, Coolness und Cuteness. Der Clip des herrlich irren Musikers und Regisseurs Quentin Dupieux aka Mr. Oizo löste Ende der 90er einen regelrechten Puppen-Hype aus.

2. Alice Cooper & The Muppets – „School’s Out For Summer“

Natürlich kein Musikvideo im strengen Sinne, aber die Auftritte von großen Musikerinnen und Musikern mit den Puppen der Muppets oder auch der „Sesamstraße“ haben einen großen Anteil daran, dass viele Acts auch mal die Puppen tanzen lassen.

3. Lily Allen – „Alfie“

Lustig wird es immer, wenn Puppen plötzlich Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Kiffen zum Beispiel. Oder onanieren. Lily Allens Clip zur Single „Alfi“ macht aus ihrem fiktiven pubertierenden Bruder einen frechen Kiffergnom mit Augenringen zum Reinsetzen.

4. Weezer – „Keep Fishin‘“

Obwohl die „Sesamstraße“ oft Künstler einlädt, war es in diesem Fall umgekehrt: Kermit & Co. sind Stargäste in diesem Video der ewigen Kindsköpfe Weezer:

5. Jan Delay – „Eule“

Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit und ein Clip, der fast ein wenig besser als der Song ist: In „Eule“ von seinem aktuellen Album spielt Jan Delay mit einer Puppenband und zeigt zwischendurch tolle Bilder von Sicherheitskameras, auf denen die Puppen des Nächtens Schabernack treiben.

6. The BPA feat. Iggy Pop – „He’s Frank“

Der originale Iggy Pop ist natürlich immer noch die beste Rampensau, aber sein Puppen-Avatar aus dem Video zu „He’s Frank“ macht durchaus was her. Hinter dem Buchstaben BPA verbirgt sich übrigens The Brighton Port Authority – das gemeinsame Projekt von Norman Cook aka Fatboy Slim und Simon Thornton, die auf ihrem Album so einige Gaststimmen am Start hatten.

7. Unknown Mortal Orchestra – „That Life“

Zu guter Letzt noch das Video, das uns auf die Idee für diese Liste gebracht hat. Ruban Nielson alias Unknown Mortal Orchestra ließ für den Clip zu „That Life“ extra eine Puppe von der Puppenmacherin Laura Manns, die zum Beispiel an den letzten Kinofilmen und am Reboot der „Muppets“ mitwirkte und auch für die „Sesamstraße“ und das „Fraggle Rock“-Reboot Puppen baute.