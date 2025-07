Unwetter! Robbie Williams in Berlin wird verschoben

Robbie Williams in Leipzig: Tickets, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

„ACHTUNG – Terminänderung aufgrund aktueller Wetterlage!“, meldet der Tourneeveranstalter. Das heutige Robbie-Williams-Konzert in der Waldbühne (21.07.2025) kann aufgrund der akuten Wetterlage leider nicht stattfinden.

Es gibt aber bereits einen Nachhol-Termin für den sehr kurzfristig ausgefallenen Gig: Das Konzert wird am Mittwoch, den 23.07.2025 nachgeholt. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Zeiten für das Konzert am Mittwoch bleiben gleich.

Robbie Williams live:

21.07.2025 Berlin – Waldbühne (fällt aus)

22.07.2025 Berlin – Waldbühne

23.07.2025 Berlin – Waldbühne (Ersatztermin)

26.07.2025 München – Olympiastadion

10.08.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park

Robbie Williams in Gelsenkirchen:

Am 25. Juni spielte Robbie Williams in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Es war das erste seiner sieben Deutschland-Konzerte. Nach Gelsenkirchen geht es weiter nach Hannover, Leipzig, Berlin, München und Frankfurt.

Die Gigs sind Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird. Hier einige Eindrücke des Konzerts.

Setlist

