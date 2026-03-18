Robbie Williams Tour 2026: Neue Termine für die „Britpop World Tour“

Robbie Williams geht 2026 mit der „Britpop World Tour“ auf Tour – mit Stadion-Shows in Australien, Neuseeland und einem Doppel-Konzert in Düsseldorf. Alle Termine im Überblick.

Robbie Williams wird bald wieder live zu erleben sein. Im Jahr 2025 spielte er eine erfolgreiche Tour. Nun steht fest: Auch 2026 ist es wieder soweit. Mit seiner „Britpop World Tour“ steht der Brite ganz nach dem Motto „Let me Entertain you“ wieder auf Reisen. Robbie Williams bestätigte neue Konzert-Termine, die ganze Stadien füllen werden.

Australien und Neuseeland als Teil der Tour

Bei den neuen Tour-Terminen handelt es sich jedoch „leider“ nur um Konzerte in Australien und Neuseeland. Gespielt wird dabei nicht in normalen Konzerthallen, sondern in ganzen Stadien. Die Show dürfte entsprechend groß und spektakulär werden. Es handelt sich zudem um die größten Konzerte, die Robbie Williams jemals in Australien spielte. Angekündigt wurde dies am Mittwoch, dem 18. März.

Die Tournee beginnt am Samstag, dem 7. November, im Adelaide Oval, führt anschließend zum Marvel Stadium in Melbourne, zum Accor Stadium in Sydney, zum McDonald Jones Stadium in Newcastle und zum Suncorp Stadium in Brisbane. Den Abschluss bilden Konzerte auf der Nordinsel im Aucklands Eden Park sowie auf der Südinsel im One New Zealand Stadium in Christchurch, Neuseeland.

Auf seinem letzten Tour-Stop wird er zudem der allererste internationale Artist sein, der in Christchurch performen wird. Zum Tour-Start gab der Künstler folgendes Statement ab: „Australien und Neuseeland haben schon immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen. Seit meinen ersten Solo-Tourneen habt ihr mich mit offenen Armen empfangen und mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Ich freue mich riesig darauf, diesen November im Rahmen der BRITPOP World Tour wiederzukommen. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort zu sehen.“

Wann kommt Robbie Williams nach Deutschland?

Fans in Deutschland müssen allerdings nicht enttäuscht sein. Zwar werden die australischen und neuseeländischen Konzerte die größten der Tour sein, dennoch kommt der 52-Jährige auch nach Deutschland. Auf dem Plan steht ein Doppel-Konzert im Sommer 2026 in Düsseldorf: jeweils am 05. und am 06. Juni wird Robbie Williams in der Düsseldorfer Merkur-Arena spielen. Tickets hierfür sind über Eventim erhältlich.