Robbie Williams stichelt gegen Noel Gallagher – Plakat vor Haus des Oasis-Stars

Robbie Williams ließ ein Werbeplakat in Noel Gallaghers ehemaliger Straße aufhängen – mit direktem Seitenhieb gegen ihn. Jetzt treffen beide bei den BRIT Awards aufeinander.

Der Streit zwischen den Gallagher-Brüdern und Robbie Williams geht in die nächste Runde.

Im Rahmen der BRIT-Week spielt Robbie Williams eine Spenden-Show in Manchester am 27.02.2026. Um diese zu bewerben, hat er ein ganz spezielles Reklameposter platziert – und zwar in der Straße, in der seine Nemesis Noel Gallagher früher gewohnt hatte. Er postete am Morgen des 27. Februar ein Video auf Instagram. Frech nur, dass auf diesem Werbeposter auch noch groß gegen Noel gestichelt wurde. „…sing-along Choruses to make Noel Gallagher question whether he ever needs to bother writing another song.“ prangt in großen Buchstaben auf der Reklame.

Langjährige Fehde

Dieser Seitenhieb kommt nicht aus dem Nichts. Robbie Williams und die Gallagher Brüder sind schon lange im Streit und haben diesen auch schon des Öfteren in der Öffentlichkeit ausgetragen. Dabei waren sie zu Anfang noch Freunde. Williams erzählte, er und die beiden Oasis-Brüder seien zusammen in den 90ern auf dem Glastonbury gewesen, nachdem Williams sich von Take That getrennt hatte.

Die Freundschaft zerbrach jedoch, nachdem Noel Gallagher Williams öffentlich als „den fetten Tänzer von Take That“ bezeichnet hatte. Daraufhin eskalierte die Situation: Williams forderte Liam Gallagher bei den BRIT Awards 2000 zu einem Kampf im Fernsehen auf. In der Folge kam es immer wieder zu öffentlichen Beleidigungsaktionen, und Williams bezeichnete die Brüder in einem Interview als Mobber.

Williams’ Kommentar zur Reunion

Als Oasis 2024 nach 16 Jahren wieder zusammenkam, ließ es sich Williams nicht entgehen, erneut gegen Noel zu sticheln. „Liam Gallagher, der auf der Toilette durch sein Telefon scrollt, wäre charismatischer und faszinierender als 99,9 Prozent der Weltbevölkerung […]. Er muss nur dastehen und singen, dann kommen die Zuschauer garantiert auf ihre Kosten. Noel wird auch dabei sein.“

Wiedersehen bei den BRITS

Eigentlich hatte sich die Fehde zwischen den Oasis-Brüdern und Robbie Williams beruhigt. Doch anscheinend wollte Williams nochmal einen draufsetzen. Mit seiner Werbeaktion hat er auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Von Noel Gallagher jedoch noch keine Reaktion.

Am Samstag bei den BRITS werden die beiden auf jeden Fall aufeinandertreffen. Robbie Williams wird die Veranstaltung schließen und als Tribut für Ozzy Osbourne „No More Tears“ singen. Auch weitere Musiker:innen werden vor Ort sein: Harry Styles wird seinen ersten Live-Auftritt seit 2023 spielen, außerdem treten Olivia Dean, Sombr, Rosalía, Wolf Alice, Mark Ronson und noch viele weitere auf. Noel Gallagher wird ebenfalls vor Ort sein, da er den Award als Songwriter of the Year gewonnen hat. Vielleicht kommt es dann ja wieder zu einem Kampf auf dem Roten Teppich.