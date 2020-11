US-Präsidentschaftswahl: Eminem stellt sich mit „Lose Yourself“ hinter Joe Biden

Eminems Lyrics bekommen einen politischen Touch: In seinem aktuellen Wahlwerbespot zur US-Wahl am 3. November lässt Präsidentschaftskandidat Joe Biden Eminems Song „Lose Yourself“ im Hintergrund spielen. Der Text wirkt dabei durchaus passend und aktuell.

Bidens Wahlwerbespot hier im Stream sehen:

One Opportunity | Joe Biden For President 2020 auf YouTube ansehen

Joe Biden tourt in dem Schwarz-Weiß-Video durch Amerika, während verschiedene US-Bürger*innen in ihren Alltagssituationen gezeigt werden. Symbolisch spielt auch das Thema „Corona“ eine tragende Rolle, da Biden und seiner Mitarbeiter*innen ausschließlich in Atemschutzmaske zu sehen sind. Auf einer Maske ist deutlich das Wort „Vote“ („Geh(t) wählen“) zu lesen. Einen besseren Song als Eminems Evergreen „Lose Yourself“ hätte sich der Herausforderer Trumps kaum aussuchen können. Schließlich heißt es in den eröffnenden Zeilen des Songs: „Look, if you had one shot or one opportunity / To seize everything you ever wanted in one moment / Would you capture it, or just let it slip?“

Die Message ist klar: Die eine Chance, etwas zu verändern, ist jetzt. Man soll sie ergreifen und wählen gehen. Eminem selbst postete den Clip auf seinem Twitter-Account, wodurch er seine eigene politische Positionierung klar stellt. Fans sollte das wenig überraschen, da er seine Haltung gegenüber Trump unter anderem schon in einem Freestyle-Video von 2017 deutlich gemacht hatte. Damals hatte er für Trump-Unterstützer*innen nur ein deutliches „F*ck You!“ übrig.

Eminems Freestyle-Video hier im Stream sehen:

Eminem Rips Donald Trump In BET Hip Hop Awards Freestyle Cypher auf YouTube ansehen

Der Song „Lose Yourself“ war Teil des Soundtracks zu dem Film „8 Mile“ und wurde 2002 mit dem Oscar ausgezeichnet. Im Februar 2020 performte Eminem den Song dann bei der Oscar-Verleihung.