Normalerweise beschränken sich die musikalischen Einlagen bei der Oscar-Verleihung auf die Nominierten für den besten Originalsong und Soundtrack. Nicht so in diesem Jahr: Nachdem Lin-Manuel Miranda eine Video-Collage mit früheren Gewinnern des besten Originalsongs vorgestellt hatte, erhob sich auf einmal ein volles Orchester aus der Mitte der Bühne und die bekannten ersten Klaviernoten von Eminems Hit „Lose Yourself“ ertönten. Daraufhin performte der 48-jährige Rapper den Titelsong aus seinem autobiografischen Film „8 Mile“ aus dem Jahr 2002. Es war die größte Überraschung des Abends.

Im Jahr 2003 erhielt Eminem mit „Lose Yourself“ den Oscar für den besten Originalsong. Da der Rapper damals jedoch nicht zu der Oscar-Verleihung erschien, konnte der Gewinnersong bei den Academy Awards auch nie aufgeführt werden. Bis jetzt. Auf Twitter schrieb der Rapper nach seiner Performance bei den „Oscars“: „Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here.“

Zu Beginn des Überraschungsauftrittes konnte man die Verwirrung in den Augen des Publikums noch deutlich erkennen, die im Laufe des Songs jedoch von Begeisterung abgelöst wurde. Manche Gäste wippten mit dem Kopf mit, andere versuchten, mitzurappen – am Ende erhielt Eminem Standing Ovations für die Performance von einem seiner besten Stücke. Die lustigsten Publikums-Reaktionen von Idina Menzel, Billie Eilish und Martin Scorcese könnt Ihr Euch unten anschauen.

Eminems aktuelles Album MUSIC TO BE MURDERED BY ist am 17. Januar 2020 erschienen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand zum 92. Mal die Oscar-Verleihung, der wichtigste internationale Filmpreis, statt. Speziell für „Parasite“ war die Award Show ein echter Siegeszug. Gleich vier von sechs möglichen Preisen konnte der Horror gewinnen. Er wurde sogar als erster nicht englischsprachiger Film in der Kategorie „Bester Film“ ausgezeichnet. Außer Eminem performten auch Billie Eilish, Janelle Monáe und Elton John bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Hier könnt Ihr alle Nominierten und Gewinner des Abends nachlesen.