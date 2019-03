Vampire Weekend veröffentlichen neues Musikvideo

Ezra Koenig von Vampire Weekend beim End Of The Road Festival 2018.

Als Vampire Weekend vergangenen Monat ihre neue Single „Sunflower“ veröffentlicht haben, kündigte Ezra Koenig an, dass Jonah Hill das Video zum Song drehen würde. Jetzt ist dieser Clip erschienen – und es stellt sich heraus, dass Hill nicht den einzig nennenswerten Beitrag liefert.

Im Video folgt man Koenig und Steve Lacy, dem The-Internet-Mitglied, der einen Gastauftritt hat. Jonah Hill inszenierte das Video im New Yorker Gourmet-Laden Zabar. Auf ihrem Weg stoßen sie auf Comedian Jerry Seinfeld – ein wahrgewordener Traum für Seinfeld-Fan Ezra Koenig – und dem Hip-Hop-Künstler Fab 5 Freddy.

Hier das neue Video „Sunflower“ von Vampire Weekend ansehen:

„Sunflower“ ist der neueste Song des kommenden Vampire-Weekend-Albums FATHER OF THE BRIDE. Zuvor wurden schon die Songs „Big Blue“, „Harmony Hall“ und „2021“ veröffentlicht. Der Nachfolge des dritten Studioalbums MODERN VAMPIRES OF THE CITY wird am 3. Mai erscheinen, im Sommer folgt eine ausgedehnte Tour.

Kooperation