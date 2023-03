Kanye West dankt Jonah Hill für „21 Jump Street“: „Ich mag jüdische Menschen wieder“

Die britische BBC hat kürzlich angekündigt, einer Dokumentation über den Rapper zu produzieren mit dem Arbeitstitel „We need to talk about Kanye“. Jonah Hill hat sich (Stand 27. März 11:30 Uhr) noch nicht geäußert. Der Schauspieler hat jedoch auch Mitte 2022 seine offiziellen Social-Media-Profile gelöscht.

Die Bildunterschrift von West dazu: „Weil ich Jonah Hill in „21 Jump Street“ gesehen habe, mag ich jüdische Menschen wieder. Niemand sollte seine Wut auf ein oder zwei Individuen in Hass auf Millionen Unschuldige umwandeln.“

Die aktuelle Entwicklung der Causa bleibt bizarr: Am vergangenen Samstag (25. März) teilte West ein Foto des Filmposters zu „21 Jump Street“, der 2012 erschienenen Buddy-Cop-Komödie mit Jonah Hill und Channing Tatum in den Hauptrollen.

Während der letzten Monate des Jahres 2022 gab es kein Entkommen aus der öffentlich ausgetragenen Eskalatonsspirale antisemitischer Äußerungen KanyeWest s. Rechte Influencer in den USA erkannten schnell das Potential und nutzten es. Jeder Auftritt war schlimmer als der vorhergegangene. Der unvermeidbare „Hitler was a goody guy“-Moment kam und ging , West verlor seine Partnerschaften mit Adidas und Balenciaga, Fans wandten sich ab, sein Instagram-Account wurde suspendiert, dann sein Twitter-Profil (beide hat er inzwischen wieder). Zum Ende des Jahres klang die Aufmerksamkeit etwas ab und auch die öffentlichen Auftritte ließen nach. Es wurde spekuliert, ob Kanye nicht verschwunden sein könnte . Aber er kehrte zurück – mit der Nachricht, neu verheiratet zu sein . Unerwartet.

„We need to talk about Kanye“: BBC kündigt Dokumentation über Kanye West an