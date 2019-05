Vampire Weekend veröffentlichen neues Video zu „This Life“

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Rich Polk. All rights reserved.

Vampire Weekend haben ein Video zu ihrem neuen Song „This Life“ veröffentlicht. Hierfür arbeiteten sie erneut mit Regisseur Emmett Malloy zusammen, der der Band bereits bei der Produktion ihrer Videos zu „Harmony Hall” und „Giving Up the Gun“ zur Seite stand.

Neben Vampire Weekends Sänger Ezra Koenig sind auch Danielle Haim und Produzent Ariel Rechtshaid in dem Schwarz-Weiß-Clip zu sehen.

„This Life“ ist die dritte Single aus dem Anfang Mai 2019 erschienen Album FATHER OF THE BRIDE.

Kooperation

Auch die vorangegangenen Videos zu „Harmony Hall“ und „Sunflower“ hatten mit Jonah Hill, Ariel Rechtshaid, Blood Oranges Devonté Hynes, Danielle Haim, Jerry Seinfeld, Steve Lacy und Fab 5 Freddy zahlreiche Gastauftritte zu bieten.

Vampire Weekend wurden 2006 in New York City gegründet. Für ihr Album MODERN VAMPIRES OF THE CITY gewannen sie 2014 in der Kategorie „Best Alternative Music Album“ einen Grammy.