Vampire Weekend veröffentlichen zwei weitere Songs ihres neuen Albums

Vampire Weekend veröffentlichen zwei weitere Tracks ihres bevorstehenden Albums FATHER OF THE BRIDE. Von Freitagnachmittag sollen „This Life“ und „Unbearably White“ auf allen digitalen Plattformen gestreamt werden können.

Zuvor waren bereits die Songs „Sunflower“, „Big Blue“, „Harmony Hall“ und „2021“ veröffentlicht worden.

Auf „This Life“ hört man neben Ezra Koenigs Stimme auch Background-Vocals von Danielle Haim sowie Jake Longstreth an der Gitarre. Longstreth moderiert gemeinsam mit Koenig die Beats1-Radiosendung „Time Crisis with Ezra Koenig“. Chromeos Dave Macklovitch diente außerdem als Co-Produzent.

„Unbearably White“ wurde von Ezra Koenig geschrieben und von diesem gemeinsam mit Ariel Rechtshaid und BloodPop produziert.

Vampire Weekend wurden 2006 in New York City gegründet. Für ihr Album MODERN VAMPIRES OF THE CITY gewannen sie 2014 in der Kategorie „Best Alternative Music Album“ einen Grammy. Das vierte Album der Band erscheint am 3. Mai auf Columbia Records.