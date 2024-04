Vampire Weekend spielen neue LP live zur Sonnenfinsternis (Video)

Außerdem holten sie Thomas Mars und Chromeo für Coversongs auf die Bühne. Hier anschauen.

Am 5. April haben Vampire Weekend ihr fünftes Studioalbum ONLY GOD WAS ABOVE US veröffentlicht. Nun nutzte die Band die totale Sonnenfinsternis am 08. April für ein Release-Konzert mitsamt Coversongs – dem Anlass entsprechend.

Die Gruppe startete um 13 Uhr Ortszeit ihr Set. Bis zum kompletten Überlappen der Sonne durch den Mond spielten sie im Anschluss viele ihrer neuen Songs – speziell „Ice Cream Piano“, „God Above Us“, „Connect“ und „Gen-X Cops“ konnte man so erstmalig live erleben.

Um 13.42 Uhr wurde erst einmal pausiert, um so den Moment der Sonnenfinsternis zusammen mit den Schaulustigen genießen zu können. Schließlich erlebte man in den USA das letzte Mal 2017 solch ein Ereignis.

Schaut euch hier einen Mitschnitt an:

Danach ging es mit der Vorstellung von ONLY GOD WAS ABOVE US weiter – ihr Outro-Song „Hope“ feierte ebenfalls sein Live-Debüt. Danach sorgte Sänger Ezra Koenig für die nächste Überraschung, da er Phoenix-Sänger Thomas Mars mit lobenden Worten zu sich auf die Stage holte. Gemeinsam performten sie den 2022er Phoenix-Track „Tonight“, bei dem Koenig auch auf Platte als Feature-Gast zu hören ist.

„Tonight“ mit Thomas Mars live:

On top gesellte sich noch Chromeo-Mitglied David Macklovitch zu Mars und Koenig, um zunächst gemeinsam auf Französisch dem Vampire-Weekend-Sänger ein Geburtstagsständchen zum 40. zu liefern. Nachdem Mars die Bühne verließ, gingen die verbliebenen Musiker zu einem Chromeo-Cover des 2001er Tracks „Needy Girl“ über.

Vampire Weekend live zur Sonnenfinsternis: Setlist