Verlosung: Fanpakete mit Konzert-Tickets für Foo Fighters zu gewinnen

Dave Grohl ist gewissermaßen eine lebende Legende – mit Nirvana hatte er sich bereits in die Geschichtsbücher eingetragen, mit den Foo Fighters und Them Crooked Vultures (die Superband bestehend aus Grohl, Josh Homme von Queens of the Stone Age und John Paul Jones von Led Zeppelin) führte er diesen Weg fort. Kürzlich wurden Dave Grohl und die Foo Fighters dann auch ganz offiziell in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nun erschien am 01. November seine Autobiografie „Der Storyteller“, welche die Lebensgeschichte des Musikers aus eigener Sicht beleuchten soll. Auch wenn diese Form der eigenen Einordnung geliebt wie verhasst wird, werden Grohls Memoiren allein aus musikhistorischer Sicht für viele besonders interessant sein.

Bei einer Lesung zur Biografie spielte Dave Grohl in New York einen Nirvana-Klassiker:

Im Klappentext zum Buch heißt es: „Dave Grohl ist ein Weltstar auf den Musikbühnen. Und er ist ein fulminanter Erzähler. Von den Geschichten seines Lebens handelt sein Buch: von einschneidenden Erlebnissen in Kindheit und Jugend, vom Aufbruch aus der Familie in die Welt der Musik, von Nirvana und den Foo Fighters, von eindrücklichen Begegnungen, einem partysprengenden Feuerwerk bei einer Familienfeier und sogar einem Auftritt im Weißen Haus. Grohl schildert ein Leben in voller Lautstärke, reich an lustigen Absurditäten wie auch berührenden Momenten.“

Zur Veröffentlichung seiner Biografie verlosen wir drei Fan-Pakete, bestehend aus:

1 x das Buch „Der Storyteller“

1 x die Foo Fighters Vinyl MEDICINE AT MIDNIGHT

2 x Tickets für das Foo-Fighters-Konzert in Berlin 2022 (Tempelhofer Feld)

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Mit welcher Band wurde Dave Grohl weltbekannt?

Nevermind

Nirvana

Drain You

Teilnahmeschluss ist der 26.11.2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

