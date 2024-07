Video: Nagelsmann ignoriert Klaas Heufer-Umlauf so was von geil

Zum Fremdschämen. Zum Glück gibt es davon ein Video

Soll keiner sagen, dass Moderator Klaas Heufer-Umlauf nicht selbstbewusst ist. Der Moderator ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Das weiß er auch. Aber er spielt halt auch nicht immer die erste Rolle bei allem.

Im Netz kursiert ein Video, das offenbar nach dem Gruppenspiel von Deutschland gegen die Schweiz (1:1) aufgenommen wurde. In Frankfurt und vor allen Fernsehbildschirmen war die Freude groß, als die deutsche Mannschaft in einem heiß umkämpften Spiel den Gruppensieg sicherstellte. Die Frankfurt Arena war am Beben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann eilte daraufhin zur Kurve, um zu feiern. Dort stand Heufer-Umlauf mit seinem bekannt breiten Grinsen, um Nagelsmann per Handshake zum Last-Minute-Ausgleich zu gratulieren. Der sagt tatsächlich kurz Hallo – und schiebt den TV-Star dann entschieden zur Seite. Weil er eigentlich zu dem Mann wollte, der hinter Klaas Heufer-Umlauf stand: Nagelsmanns Bruder André.

Ein peinlicher Moment für Heufer-Umlauf. Ihm ist im Gesicht abzulesen, dass er merkt, hier überhaupt keine Wichtigkeit gehabt zu haben. Langsam dämmert es ihm, er blickt nach unten und nippt dann etwas verlegen aus seinem Becher. Zum Glück wurde der Moment per Video festgehalten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fußball am Wochenende

Am Freitag ist es soweit: Die deutsche Fußballnationalelf tritt in Stuttgart zum Viertelfinale gegen Spanien an. Anpfiff in der MHPArena ist um 18 Uhr. Dann kommt es zum ersten richtigen „Härtest“ bei der Euro 24 gegen die von Julian Nagelsmann trainierte Mannschaft. Denn die Spanier sind Favorit auf den Titel, ihren ersten seit 2012. Bei der WM im Katar traten beide Teams in der Gruppenphase gegeneinander an – man trennte sich 1:1.

Viele Musik- und Fußballfans wird folgender Termin-Clash am Freitag hart treffen. Denn für denselben Abend sind einige große Konzerte in Deutschland angesetzt. Kommt es nicht zu einer Verlängerung mit Elfmeterschießen (was die Bruttospieldauer der Partie mal eben so locker auf 150 Minuten strecken kann), käme man zumindest gegen 20 Uhr los zum Konzert und halbwegs pünktlich zum Auftritt in der jeweiligen Location an.

Für alle anderen heißt es: Ergebnisse auf dem Handy checken!

Diese Konzerte stehen am Freitag an:

Konzert: James Blunt (5. Juli, Bad Mergentheim, Residenzschloss Mergentheim)

Konzert: Nile Rodgers & Kool and the Gang (5. Juli, München, Tollwood Musik-Arena )

Konzert: Garbage (5. Juli, Köln, Palladium)

Konzert: Steel Panther (5. Juli, Würzburg, Posthalle)

Konzert: Doro (5. Juli, Tuttlingen, Ruine Honberg)

Konzert: Peter Fox (5. Juli, Nürnberg, Stadionpark)

Damit jedoch nicht genug: Um 21 Uhr folgt der Anpfiff zum nächsten Viertelfinalspiel. Die Mannschaften stehen noch nicht fest – es werden die Sieger sein aus den Partien Frankfreich-Belgien (Achtelfinale am 01. Juli 2024, 18 Uhr) und Portugal-Slowenien (Achtelfinale am 01. Juli 2024, 21 Uhr).

Viele dieser Konzerte wurden festgesetzt, und viele der Tickets wurden gekauft, als noch unklar war, ob Julian Nagelsmanns Elf an jenem Freitag spielt – es war ja noch nicht mal klar, ob die deutsche Elf überhaupt gut genug sein würde, um das Viertelfinale im eigenen Land zu erreichen (sehen Sie hier den Konfliktkalender aller Konzerte, die mit EM-Spielen zusammenfallen).