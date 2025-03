Kein „Late Night Berlin“ mehr mit Klaas Heufer-Umlauf – und jetzt?

Video: Nagelsmann ignoriert Klaas Heufer-Umlauf so was von geil

Lediglich 13 Minuten Zeit ließ sich Klaas Heufer-Umlauf mit seiner aktuellen „Late Night Berlin“-Folge am Dienstagabend (25. März) – obwohl er mit ebendieser Episode sich gerade erst nach einer dreimonatigen Ruhephase zurückmeldete. Der Grund dafür wurde schnell klar: Es handelte sich um den selbstinitiierten Abgesang der Show.

„Ist es nicht an der Zeit, Lebewohl zu sagen?“

In zunächst gewohnter Manier lieferte der Host der Sendung sein Stand-up ab. Doch dann hieß es: „Wir haben ’ne neue Rubrik, und da analysieren wir TV-Formate, und heute geht’s los, da starten wir direkt mal mit unserer eigenen Sendung. Wir analysieren jetzt ,Late Night Berlin‘.“ Daraufhin folgten die in den Augen der Macher:innen besonderen Momente der vergangenen sieben Jahre – mit Coldplay, Ed Sheeran und Co.

Und mit einem Mal die Stimme aus dem Off: „Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt. Trotz all der Freude, die ,Late Night Berlin‘ bereitet hat, stellt sich eine Frage: Ist es nicht an der Zeit, Lebewohl zu sagen und diese Show hinter sich zu lassen, um etwas Neues zu beginnen?“ Die Antwort von Klaas Heufer-Umlauf folgte prompt: „Da hat jemand gerade die Wahrheit gesagt, und es bestätigt so ein bisschen den Verdacht, den ich schon länger mit mir herumtrage. Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht. Ich hab den Eindruck, es ist besser, man merkt das selbst, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht einer von ProSieben und sagt einem das.“

Was geht am 22. April 2025 los?

Am Ende der Folge, in der auch noch ein Gespräch mit Anne Will zum Abschluss der Late Night geschnackt wird, werden die Hinweise „Late Night Berlin, 2018 – 2025“ und „Vielen Dank fürs Zuschauen“ eingeblendet. Zu dem, was nun folgen soll, der schlichte Hinweis: 22. April 2025.

Was genau zu dem besagten Datum losgetreten wird, bleibt aktuell aber noch unklar. Es scheint jedoch der Hinweis darauf zu sein, dass Heufer-Umlauf der TV-Welt in der einen oder anderen Form erhalten bleiben wird. Zunächst einmal mit Kollege Joko Winterscheidt ab Samstag, den 29. März auf ProSieben in „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“.