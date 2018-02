Video und Stream: Muse drohen nächstes Album mit neuem Song „Thought Contagion“ an

Eines muss man Muse ja lassen: So sehr sie ihren Sound über ihren ersten Alben hinweg veränderten, so unverkennbar ist er gleichzeitig geblieben. Auch „Thought Contagion“, ihrem neuem und von Rich Costey produzierten Song, hört man von der ersten Sekunde an an, wer ihn erschaffen hat – drei so versierte wie testosteronbeladene Bombastrocker, die zu viel Queen, Sci-Fi-Filme und Headlinerluft konsumiert haben, um sich an irgendeiner Art von Zurückhaltung zu üben.

Sänger und Gitarrist Matt Bellamy sagt: „’Thought Contagion‘ handelt davon, wie die Gedanken, Vorstellungen und Überzeugungen anderer Leute manchmal deinen Verstand infizieren, sich in deinen Kopf schleichen und die Art und Weise verändern, wie du selbst denkst“.

Der von Lance Drake gedrehte Clip zum Song gleicht diesmal eher einem Horrormusical aus den Achtzigern:

Hier der Stream des Songs:

„Thought Contagion“ ist nach dem im Mai 2017 veröffentlichten „Dig Down“ der zweite neue Song von Muse nach ihrem 2015 erschienenen und bisher aktuellen Album DRONES, über das ME-Redakteur Oliver Götz leider nicht viel Gutes zu berichten wusste: „Wäre DRONES ein Film, dann wären wir hier Zeuge einer dramaturgischen Bruchlandung eines verwirrten Blockbuster-Regisseurs, der versucht, mit „Transformers“-Mitteln einen Anti-Kriegsfilm zu inszenieren“, schrieb er in seiner Rezension.

Ein neues Album haben Muse bisher nicht offiziell angekündigt. Es gilt aber als gesichert, dass „Dig Down“ und „Thought Contagion“ als langfristige Vorboten auf die Welt entlassen wurden. In Interviews erklärte Sänger und Gitarrist Matt Bellamy, ihre achte Platte sei in Arbeit und erscheine im Herbst dieses oder Anfang nächsten Jahres. Singles wollen sie immer dann veröffentlichen, sobald sie fertig seien, mindestens zwei weitere sollen in den nächsten Monaten folgen.