Vin Diesel crasht Hochzeitsfotosession von „Berlin – Tag & Nacht“-Schauspieler

Vin Diesel gratuliert Matthias Höhn auf seiner Hochzeit in München als Überraschungsgast.

Matthias Höhn, bekannt aus der Serie „Berlin – Tag & Nacht“, und seine Freundin Lejla haben am Wochenende in München heimlich geheiratet. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt, doch plötzlich schaute Schauspieler Vin Diesel spontan als Gast vorbei.

Standesamtliche Trauung und Vin Diesels Überraschungsbesuch

Leila und Matthias Höhn hatten bereits vor Wochen die Gerüchteküche ihrer Fans angeheizt, ob sie verlobt seien. Nun bestätigten sie die Hochzeit mit einem Video auf Instagram. Die größte Überraschung war jedoch der Besuch von Vin Diesel, der kurz nach der Trauung persönlich gratulierte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lejla Höhn berichtete gegenüber der „Bild“: „Es war ein reiner Zufall. Vin Diesel fuhr an unserer Foto-Location vorbei.“ Eine Limousine hielt an, ein Sicherheitsmann stieg aus und sagte auf Englisch: „Ich habe jemanden, der euch zur Hochzeit gratulieren möchte.“ Zu ihrer großen Überraschung stieg Vin Diesel aus dem Auto, der gerade in München war, um zu einem Dreh zu fahren.

Der Schauspieler nahm sich die Zeit, dem frisch vermählten Paar alles Gute zu wünschen. Lejla Höhn sprach von seiner freundlichen und zuvorkommenden Art: „Er war mehr als gut gelaunt und sehr sympathisch.“ Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen, als Vin Diesel mit ihnen lachte und Fotos machte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dreharbeiten in München

Es bleibt unklar, für welche Dreharbeiten der 57-Jährige in München war, doch seine Präsenz machte den Hochzeitstag für das frisch verheiratete Paar unvergesslich. Diesel hatte kürzlich angekündigt, dass sein neuer Film ein „amerikanischer Road-Trip“ werden würde und seine letzten Instagram-Posts zeigen ihn beim Training mit Muscle Cars, was auch auf den nächsten „Fast and Furious“-Film hindeuten könnte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Dreharbeiten zu „Fast and Furious 11“ sollen nach Abschluss von Diesels „Riddick“-Film Anfang 2025 beginnen, und der Film soll 2026 in die Kinos kommen. Jason Momoa, der in „Fast X“ den Bösewicht spielte, hatte bereits versprochen, dass im nächsten Film wieder mehr Renn-Action zu sehen sein wird. Ob Momoa jedoch in „Fast and Furious 11“ zurückkehren wird, ist derzeit unklar. Vin Diesel hat bereits große Pläne für den letzten Gegenspieler des elften Teils und wünscht sich Robert Downey Jr. in der Rolle eines Fieslings, der Künstliche Intelligenz und fahrerlose Autos propagiert. Während „Fast and Furious 11“ das Finale der Hauptreihe sein soll, könnten Spin-offs das Franchise weiterführen.