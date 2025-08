Nehmt das, Hater! Guns N‘ Roses spielen Rekord-Set beim Wacken

Guns N' Roses haben außerdem seit Mai 2025 31 Tourstopps auf der ganzen Welt hinter sich.

Mit einer Spielzeit von mehr als drei Stunden haben Guns N‘ Roses bei ihrem Konzert am Donnerstagabend einen neuen Rekord für das Wacken Open Air aufgestellt. Das hat der Veranstalter auf Nachfrage des Senders NDR offiziell bestätigt.

Angekündigt waren Guns N‘ Roses von 20.30 bis 0 Uhr am Donnerstagabend (31.07.). Mit leichter Verspätung, gegen 20.35 Uhr startete die Show und kurz vor Mitternacht verließ die Band um Axl Rose die Bühne. Mit 31 Songs auf der Setlist, darunter auch zwei Black-Sabbath-Songs zu Ehren von Ozzy Osbourne, gab es eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren. Und doch gibt es etliche Fans, die enttäuscht über die Show waren.

Guns N‘ Roses: Axl Rose kann beim Wacken nicht mehr alle überzeugen

Doch woran hat’s denn gelegen? Viele lassen sich nach dem Auftritt unter YouTube-Clips und Social-Media-Posts aus, dass Axl Rose einfach nicht mehr die stimmlichen Fähigkeiten besitze, um die Songs von Guns N‘ Roses würdig rüberzubringen. Einige ziehen Micky-Maus-Vergleiche, andere finden es traurig, dass er die hohen Noten bei Songs wie „Knockin‘ on Heaven’s Door“ auslässt.

Seine Performance hatte schon bei den bisherigen Guns-N‘-Roses-Tourstopps für Häme und Spott im Netz gesorgt. Auch beim Wacken bleibt die inzwischen bekannt Kritik nicht aus. Unter einem Fan-Upload zum 1990er Klassiker „Civil War“ lästert ein User: „OMG… Das Einzige was er noch hingekriegt hat, war das Pfeifen am Anfang . ,Civil War‘ einer der schönsten Songs von Gn‘R verhunzt… Und wenn jetzt wieder jemand sagt, es lag am schlechtem Sound…. Nein, er kann einfach nicht mehr singen. Schade.“ Ein anderer schreibt: „Seine Stimme ist am Ende“.

Kein Wunder aber auch, denn Guns N‘ Roses haben seit Mai 2025 31 Tourstopps auf der ganzen Welt hinter sich. Darf man dann vielleicht doch etwas Gnade walten lassen?

Guns N‘ Roses: Die Setlist vom Wacken Open Air 2025

Welcome to the Jungle

Mr. Brownstone

Bad Obsession

Chinese Democracy

Live and Let Die (Wings cover)

Yesterdays

It’s So Easy

Civil War

Used to Love Her

Slither (Velvet Revolver cover)

Never Say Die (Black Sabbath cover)

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath cover)

Shadow of Your Love

You Could Be Mine

Estranged

Double Talkin‘ Jive

Hard Skool

The General

Thunder and Lightning (Thin Lizzy cover) (Duff on Vocals)

Coma

Absurd

Rocket Queen

Knockin‘ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o‘ Mine

November Rain

Sorry

Patience

Human Being (New York Dolls cover)

Nightrain

Paradise City