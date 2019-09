Das wird Dich auch interessieren





Am 06. September 2019 veröffentlichte die österreichische Band Wanda ihr neuestes und viertes Studioalbum CIAO!. Hört die Platte mit ihren 14 Songs und fünf Bonustracks im Stream:

Die Rezension vom Musikexpress zu dem neuen Album von Wanda findet Ihr hier:

Am 16. August 2019 veröffentlichten Wanda die zweite Single plus Musikvideo zu „Nach Hause gehen“. Darin ist Sänger Marco Michael Wanda neben einem tanzenden Roboter zu sehen, der anfangs stark an den aus „Nummer 5 lebt“ und am Ende an E.T. erinnert. Wanda selbst klingt zudem fast selbst wie eine KI – und an einer Stelle fast wie der Sänger der Spin Doctors in „Two Princes“.

Zuvor veröffentlichten Wanda bereits die Leadsingle „Ciao Baby“.

Eine Tour folgt 2020, präsentiert vom Musikexpress.

Wanda auf „CIAO!“-Tour 2020 – die Termine:

25.02. Würzburg (DE) – Posthalle

26.02. Mannheim (DE) – Rosengarten

28.02. Berlin (DE) – Max Schmeling Halle

29.02. München (DE) – Olympiahalle

02.03. Ulm (DE) – Ratiopharm Arena

03.03. Hannover (DE) – Swiss Life Hall

04.03. Leipzig (DE) – Haus Auensee

07.03. Hamburg (DE) – Sporthalle

08.03. Bremen (DE) – Pier 2

09.03. Wiesbaden (DE) – Schlachthof

12.03. Dortmund (DE) – Warsteiner Music Hall

13.03. Köln (DE) – Palladium

08.05. Regensburg (DE) – Donau-Arena

09.05. Innsbruck (AT) – Olympiahalle

12.05. CH-Zürich, Komplex 457

15. & 16.05. Wien (AT) – Stadthalle

18.07. Graz (AT) – Freiluftarena B