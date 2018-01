Warum 2018 ein gutes Jahr für Fans der Manic Street Preachers werden könnte

Fans der Manic Street Preachers haben 2018 gleich doppelten Grund zur Freude: Erstens veröffentlicht die Band um James Dean Bradfield im April ihr neues Album RESISTANCE IS FUTILE – eine Nachricht, die uns nach den zurückliegenden, eher schwachen Alben der Manics bisher eher kalt ließ. Zweitens aber erschien vor nunmehr 20 Jahren eine Platte, die den Manic Street Preachers ihren endgültigen Durchbruch bescherte und ihren Legendenstatus bis heute untermauert: Ihr Nummer-eins-Album THIS IS MY TRUTH, TELL ME YOURS brachte 1998 Hitsingles wie „If You Tolerate This Your Children Will Be Next“, „You Stole The Sun From My Heart“, „Tsunami“ und „The Everlasting“ hervor und der Band aus Wales drei ausverkaufte Shows in der Cardiff Arena, einen Headliner-Slot beim Glastonbury Festival, BRIT-Awards-Auszeichnungen und eine (chaotische) US-Tour ein. Dieses Jubiläum wollen die Manic Street Preachers möglicherweise feiern, wie sie schon die runden Geburtstage ihrer Alben THE HOLY BIBLE und EVERYTHING MUST GO feierten.

Dem britischen „NME” sagte Bassist Nicky Wire: „It’s 20 years of ‘This Is My Truth’, so we might do something around that. Only because we have so much stuff that’s never been heard. In my archive, that’s the one that takes up the most space. I don’t know about gigs, but there’s just so much stuff that no one has ever heard. It’s our biggest selling album.” Konkrete Beispiele davon, was in ihren Archiven schlummert, liefert Wire auch: „There’s a brilliant unreleased version of ‘Tsunami’. The original demo of ‘Tolerate’ is actually so crap, that it’s brilliant. To think that Rob Stringer came down and saw that one as a first single, then we’d go on to sale three and a half million albums around the world with a lyric like that. I still wonder how we did it.”

THE HOLY BIBLE und EVERYTHING MUST GO brachten die Manic Street Preachers zu ihren 20-Jährigen als Re-Issues heraus und spielten die Alben live in voller Länge. Eine Neuauflage von THIS IS MY TRUTH, TELL ME YOURS scheint nach den Aussagen von Wire wahrscheinlich, über ihre Live-Pläne gab er sich im Interview mit dem „NME” verhaltener: “There are going to be quite a few nice surprises. ‘Slash N’ Burn’ is going to go back in. Maybe a few more from ‘This Is My Truth’ too, as it is 20 years. Maybe we’ll throw in a few slightly different ones from that”, sagte Wire über ihre bevorstehende UK-Tour.