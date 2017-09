„Was würdest du für Liebe tun?“: Dior startet neue Kampagne mit Natalie Portman

Foto: WireImage, Pascal Le Segretain. All rights reserved.

„Was würdest du für Liebe tun?“ – welch hochphilosophische Frage uns Dior in seiner neuen Kampagne stellt. Aber was ist eigentlich verkehrt daran, mal zu hinterfragen, zu was man bereit wäre, um seine Liebe zu beweisen?

Im Videoclip, der passend zur Neuveröffentlichung des „Miss Dior“-Parfüms erscheint, fragt Oscar-Preisträgerin und Dior-Werbegesicht Natalie Portman eben diese Frage – und Promis, Künstler und Schüler antworten.

Unter dem Hashtag #diorlovechain kann man Teil der Kampagne werden und auch noch etwas für den guten Zweck tun: Für jeden Instagram-Post mit #diorlovechain spendet das französische Modehaus einen Dollar an die Hilfsorganisation We Movement, die es sich zum Ziel gemacht hat, Bildung, Nahrung und Gesundheitsversorgung zu denen zu bringen, die ansonsten keinen Zugang dazu hätten.

Das neue „Miss Dior“-Parfüm, das durch die Verarbeitung von Rosen und Rosenholz einen stärkeren floralen Geruch erhalten hat, ist im Online-Store von Dior ab 94 Euro erhältlich.