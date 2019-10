We Are Scientists: Gewinnt Konzerttickets für ihre „WITH LOVE AND SQUALOR“-Jubiläumstour

We Are Scientists live beim Bumbershoot Music and Arts Festival im August 2014

Ein rundes Jubiläum verlangt danach, standesgemäß begangen zu werden. Der Meinung sind zumindest Chris Cain und Keith Murray von We Are Scientists. Die New Yorker Band kommt im November auf „Jubiläums“-Tour nach Deutschland – obwohl es gar kein rundes Jubiläum gibt. Auf dieser Tour möchten sie das „50. Jubiläum“ (in Wahrheit sind es knapp 15 Jahre) ihrer mit Gold prämierten Platte WITH LOVE AND SQUALOR von 2005 feiern. Bei ihren Konzerten werden sie das Album in voller Länge plus weitere Songs ihrer Karriere live spielen.

We Are Scientists‘ WITH LOVE AND SQUALOR im Stream hören:

Die Entscheidung, dieses Jubiläum groß zu feiern, erklärten We Are Scientists folgendermaßen: „Vor langer Zeit trat unser Management an uns heran, um den 14. Jahrestag des Albums zu feiern, was wir nachvollziehbarerweise seltsam fanden. ‚Fragt uns nochmal, wenn ein echtes Jubiläum ansteht‘ haben wir ihnen daraufhin geantwortet. Vor ein paar Wochen kamen sie dann mit dem 50. um die Ecke. Das kann man dann ja doch mal feiern.“

We Are Scientists live – hier die Termine:

26.11.19 – Düsseldorf, zakk Halle

27.11.19 – Hamburg, Uebel & Gefährlich

28.11.19 – Berlin, Heimathafen

29.11.19 – München, Technikum

Passend zum „50. Jubiläum“ erschien WITH LOVE AND SQUALOR auch wieder auf Vinyl. „Die Fans lagen uns mit dem Vinyl-Re-Release seit 2006 in den Ohren – das war nämlich der Zeitpunkt, an dem die Erstauflage vergriffen war“, sagte Chris Cain.

WITH LOVE AND SQUALOR war das zweite Album von We Are Scientists, die danach fünf weitere Alben veröffentlichten. Das aktuelle MEGAPLEX erschien 2018. Von 2009 bis 2014 war der ehemalige Razorlight-Drummer Andy Burrows Mitglied der Indierockband.

Verlosung

Anlässlich der bevorstehenden Tour von We Are Scientists verlosen wir folgende Preise:

3×1 Vinyl-Wiederveröffentlichung von „With Love and Squalor“

2×2 Tickets pro Konzert

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld den Bandnamen und Euren bevorzugten Gewinn ein. Also zum Beispiel „We Are Scientists, Vinyl“ oder „We Are Scientists, Tickets Hamburg“. Ihr schafft das!