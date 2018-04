Diese Woche ist neue Musik von unter anderem The Decemberists, Stone Temple Pilots, JB Dunckel, Essaie Pas, Garden City Movement, Kreisky, Surma und Odd Couple erschienen. Hier sind unsere Rezensionen inklusive Hörproben.

Nakhane mischt elektronische Versatzstücke mit Soulgesang und dezenten Elementen der afrikanischen Musik, Durand Jones' Stimme lässt die Nackenhärchen hochstehen und Yo La Tengo bieten einen zarten eskapistischen Trip an, auf dem sie ihre vertraut verträumten Atmosphären in repetitive Instrumental-Meditationen, in sachte Folk-Kleinode, in fuzzig-verhuschte Indie-Anthems, in frei schwebende Drone-Abstraktionen oder um jazzige Kontrabass-Figuren herum packen. Diese und alle weiteren Rezensionen inklusive Hörproben gibt es hier. Unser Album der Woche: „THERE'S A RIOT GOING ON” von Yo La Tengo Auf dem 15. Album offeriert die Indie-Rock-Institution aus Hoboken Gleichermaßen linde und trippige Zufluchtsklänge. >> lest hier die Rezension von ME-Autor Martin Pfnür: Yo…