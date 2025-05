Wegen Hisbollah-Fahne: Kneecap-Mitglied angeklagt

Ein Mitglied des irischen Rap-Trios Kneecap wird wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer terroristischen Organisation angeklagt. Liam Óg Ó hAnnaidh, bekannt unter dem Künstlernamen Mo Chara, soll am 18. Juni vor einem Gericht in London erscheinen. Die Gruppe weist alle Vorwürfe entschieden zurück.

Vorwurf: Hisbollah-Fahne bei Konzert gezeigt

Dem 27-jährigen Rapper wird zur Last gelegt, bei einem Auftritt am 21. November 2024 im O2 Forum in London eine Fahne geschwenkt zu haben, die die libanesische Organisation Hisbollah unterstützen soll. Diese ist in Großbritannien als terroristische Vereinigung eingestuft, sie zu supporten ist gesetzlich verboten.

Laut „The Irish Times“ erklärten die britischen Behörden, Mo Chara habe die Fahne „in einer Weise oder unter Umständen [gezeigt], die berechtigten Verdacht erwecken, dass er ein Unterstützer einer verbotenen Organisation ist“.

Die Rapgruppe äußerte sich auf Social Media am 22. Mai zu den Vorwürfe wie folgt: „Wir weisen diesen ‚Vorwurf‘ zurück und werden uns energisch verteidigen“, heißt es in einem Statement. „Das ist politische Polizeiarbeit. Das ist ein Ablenkungskarneval. Wir sind nicht die Geschichte. Der Genozid ist es.“ Laut Kneecap sei das betreffende Video aus dem Kontext gerissen worden. Die Fahne sei auf die Bühne geworfen worden und die Behörden würden das Anti-Terror-Gesetz missbrauchen, um gegen sie vorzugehen.

Kneecap: Rebellische Rapper aus West-Belfast

Kneecap, bestehend aus Mo Chara, DJ Próvaí (JJ Ó Dochartaigh) und Móglaí Bap (Naoise Ó Cairealláin), stammen aus West-Belfast. Die Gruppe ist bekannt für ihre politischen Texte, ihre rebellische Haltung sowie ihren Einsatz für die irische Sprache. Viele ihrer Songs sind auf Irisch (Gaeilge) verfasst.

Bereits Anfang Mai hatten britische Behörden angekündigt, Online-Videos der Band zu untersuchen, in denen angeblich der Satz „Der einzige gute Tory ist ein toter Tory“ und „Hamas hoch, Hisbollah hoch“ gefallen sein soll. Auch beim Coachella Festival sorgten Kneecap wegen umstrittener Aussagen für Aufsehen und sie wurden daraufhin aus dem Line-up vom Hurricane und Southside Festival wieder herausgestrichen.