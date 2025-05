Public Enemy fordern auf Festival „Free Palestine“

Public Enemy :: What You Gonna Do When The Grid Goes Down?

Public Enemy gehören seit jeher zu den politischen Sprachrohren ihrer Musikgeneration. Auch 40 Jahre nach ihrer Gründung scheuen sich die HipHop-Stars nicht, den Finger in die Wunde zu legen.

Das bekamen auch ihre Zuschauer beim Gig auf dem RiverBeat Music Festival in Memphis zu hören. Während ihres Konzerts am Samstag (03. Mai) im Tom Lewe Park erklärten die Musiker offen ihre Unterstützung für das palästinensische Volk und skandierten zwischen ihren zahlreichen Hits wie „Get Up Stand Up“ und „Don’t Believe The Hype“: „Free Palestine“.

Public Enemy richteten zudem auch einen expliziten Appell an Präsident Donald Trump, seine Politik zu ändern. Die Worte gingen danach in „State Of The Union“ über, einen Protestsong aus dem Jahr 2020, der ebenfalls Kritik an den Republikanern übt.

Darin heißt es etwa: „State of the union address/Reads war torn country still a mess/The words: power, death, and distorted truth/Are read between the lines of the red, white, and blue.” An anderer Stelle ist zu hören: “Whatever it takes, rid this dictator… White house killer, dead in lifelines / Vote this joke out or die tryin’”

Public Enemy: Zwischen Friedenswunsch und geballter Faust

Das Duo beendete seinen Auftritt mit einem ihrer mitreißendsten Stücke: „Fight The Power“. Danach forderte Flavor Flav das Publikum noch auf, ein Peace-Zeichen zu machen und die Finger dann zu einer Faust zu ballen, um Kraft zu symbolisieren. „Ganz gleich, aus welchem Teil der Welt wir kommen, ganz gleich, welche Sprache wir sprechen, ganz gleich, welche Hautfarbe wir haben, wir sind alle ein Volk“, ergänzte er. „Mit Frieden und Zusammenhalt hätten wir so viel Kraft.“

Nach der Coachella-Kontroverse um Kneecap und den sanktionierten Pro-Palästina-Aufrufen von Sängern Kehlani dürfte das unverblümte Bekenntnis von Public Enemy in einem komplizierten militärischen Konflikt zwischen Israel und der Terrorrorganisation Hamas für weitere Aufregung sorgen.

Das bislang letzte Studioalbum von Public Enemy ist WHAT YOU GONNA DO WHEN THE GRID GOES DOWN, das am 25. September 2020 veröffentlicht wurde. Mit der Platte kehrte die Band zu ihrem ursprünglichen Label Def Jam Recordings zurück und setzte ein starkes politisches Statement inmitten gesellschaftlicher Spannungen im Anschluss an die erste Präsidentschaft von Donald Trump.​