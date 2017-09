Wiener Verbeugung vor „Twin Peaks“ und den Neunzigern: Die Buben im Pelz und ihr neues Video „Alles Leben ist Chemie“

Zuletzt sorgten die Buben im Pelz im Sommer 2015 für die ganz großen Schlagzeilen: Unter dem Titel „Die Buben im Pelz & Freundinnen“ veröffentlichte die Wiener Band ein Album, das sich schon in seiner Optik eindeutig bei Velvet Underground bediente. Man bot „Wurstvariationen zur berühmtesten Bananenplatte der Welt an“, aus Aus „All Tomorrows Parties“ etwa wurde so „Alle faden Parties“. Dieses Prinzip hatte Macaulay Culkin zwar mit The Pizza Underground schon durchexerziert, aber das machte die Austro-Version nicht weniger unterhaltsam.

Auf das Album „Katzenfestung“, das im Juni 2017 erschien, folgt nun eine Hommage, die zugleich den aktuellen Serientrend bedient. Diesmal verneigen sich die Buben im Pelz nämlich vor einer Regie-Legende: Das von Jörg Vogeltanz gedrehte Video zu ihrer neuen Single „Alles Leben ist Chemie“ ist eine einzige „Twin Peaks“-Referenz. David Lynchs Kultserie aus den Neunzigern ging jüngst mit einer dritten Staffel auf Sendung, deren Finale lief gerade am vergangenen Wochenende.

Der Song selbst ist laut eigener Aussage „ein Stück Gänsehautrock mit Verbeugungen vor den Indierock-Neunzigern“ und eine Art „Anti Lovesong“. Klingt ganz so, als sollte man das mal selbst gehört und gesehen haben: