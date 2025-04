David Lynch: Grabinschrift ist so rätselhaft wie seine Filme

David Lynch arbeitete vor Tod an Netflix-Serie „voller Rätsel & Risiken“

Darum geht es

Jennifer Lynch, die Tochter des Filmemachers, teilte ein Foto der Ruhestätte in den Sozialen Medien. „Dad ruht im Hollywood Forever Cemetery. Besucht ihn, wenn ihr könnt. Ich werde es tun“, schrieb sie unter das Bild. Auf diesem ist eine schlichte schwarze Grabplatte auf einer Wiese zu sehen, rechts und links sind niedergelegte Blumen zu erkennen. Auf der Platte steht mit David Keith Lynch der volle Name des Regisseurs, gefolgt von seinen Lebensdaten, lediglich in Jahren angegeben, 1946 bis 2025. Darunter heißt es mysteriös: „Night Blooming Jasmine“.

Nachtjasmin: Was meinte David Lynch?

Was mit der Inschrift gemeint ist, erklärte Jennifer Lynch nicht. Fans mutmaßen, dass diese englische Bezeichnung für die Zierpflanze Nachtjasmin mit einer Vorliebe des Verstorbenen für die Pflanze zu tun hat. Als Beleg werden Clips aus Interviews und andere Videoaufnahmen von David Lynch geteilt.

So postete der Regisseur selbst beispielsweise während der Pandemie im Jahr 2021 ein „Wetterupdate“ und sagte die Worte: „Jetzt werden die Tage wieder länger und der Frühling steht vor der Tür. Dann wird, zumindest in L. A., der Nachtjasmin wieder die Luft mit seinem erhabenen Duft erfüllen.“

An anderer Stelle heben Fans einen Reddit-Post Lynchs hervor, in dem er in Bezug auf die „DNA“ von Los Angeles auf das Nachtschattengewächs verwies. 2016 schrieb er da in Bezug auf frühe Hollywood-Ikonen: „Wenn man den Nachtjasmin riecht, kann man Clark Gable oder Gloria Swanson beinahe sehen.“

Die rätselhafte Grabinschrift passt immerhin zu der Arbeit des Filmemachers. Schließlich war David Lynch mit der Serie „Twin Peaks“ (1990–91, Film 2017) und Filmen wie „Eraserhead“ (1977), „Blue Velvet“ (1986) und „Mulholland Drive“ (2001) für skurrile bis mysteriöse Arbeit bekannt, galt vielen als Visionär. Lynch verstarb am 16. Januar im Alter von 78 Jahren.