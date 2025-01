Danny Elfman über David Lynch: „Ich stehe noch immer unter Schock“

Für Filmkomponist Danny Elfman war der verstorbene Regisseur David Lynch ein Genie.

Filmkomponist Danny Elfman hat sich der Nachrufwelle auf den verstorbenen David Lynch angeschlossen.

In einem Post auf Social Media teilte er seine Gedanken und Gefühle. „Was kann ich nur sagen? Sein Tod ist für mich ein monumentaler Verlust, den ich nur schwer in Worte fassen kann“, schrieb Danny Elfman. „Ich stehe noch immer völlig unter Schock.“

So fand Danny Elfman zu David Lynch

Ferner teilte der Musiker eine Erinnerung an David Lynchs Anfänge im Filmgeschäft. „Meine Gedanken gehen plötzlich zurück in das Jahr 1977. Damals hörten mein Freund Matthew Bright und ich auf einem längst nicht mehr existierenden Filmfestival in Los Angeles namens ‚Filmex‘ von einer Mitternachtspremiere eines Underground-Films namens ‚Eraserhead‘, den man unbedingt gesehen haben muss. Natürlich gingen wir hin. Der Saal war, wenn ich mich recht erinnere, gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Als der Film zu Ende war, war es fast leer, weil viele Leute gegangen waren.“

Danny Elfman machte jedoch eine andere Erfahrung: „Für meinen Freund und mich war es eine Offenbarung. Es war fesselnd … erstaunlich … wie viele Adjektive kann ich hier verwenden… um meine Reaktion auf diesen einzigartigen, visuell atemberaubenden, beängstigenden, lustigen und völlig originellen Film zu beschreiben. Von diesem Moment an konnte ich es kaum erwarten, zu sehen, was sich dieser verrückte junge Regisseur als Nächstes einfallen lassen würde. Und er hat mich nicht enttäuscht.“

Filmkomponist mit „Twin Peaks“-Sucht

Der mitunter für seine langjährige Zusammenarbeit mit Tim Burton bekannte Filmkomponist teilte, dass er alle von David Lynchs Filmen liebte – etwas, das er nicht über viele Regisseur:innen sagen könne. In seinem Text hob er besonders „den krassen emotionalen und visuellen Kontrast zwischen ‚Elephant Man‘ und dem ikonischen und fast perfekten ‚Blue Velvet‘“ hervor. Letzteren habe er wohl ein Dutzend Mal gesehen. Außerdem lobte er die Zusammenarbeit mit Komponist Angelo Badalamenti. Zur Serie „Twin Peaks“ teilte er eine weitere Anekdote: Als er zu deren Laufzeit mit seiner früheren Band Oingo Boingo auf Tour war, musste in jedem Hotel jemand für Danny Elfman neue Folgen aufnehmen und ihm zukommen lassen. Wenig verwunderlich ist demnach seine Krönung Lynchs zum „Genie“.

David Lynch verstarb am 16. Januar, wenige Tage vor seinem 79. Geburtstag. Der 1946 geborene Regisseur war unter anderem als Erfinder von „Twin Peaks“ (1990–91, 2017), für die erste Verfilmung von Frank Herberts „Dune“ (1984) sowie für Filme wie die von Danny Elfman genannten „Eraserhead“ (1977) und „Blue Velvet“ (1986) oder „Mulholland Drive“ (2001) bekannt.