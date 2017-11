Wir verlosen Schallplatten von Michael Jackson, die im Dunklen leuchten (und gut klingen)

Halloween ist zwar schon vorbei, aber diese Platte kann man auch das ganze Jahr hören. Die Rede ist vom Album SCREAM, eine Zusammenstellung von dreizehn besonders beliebten Michael-Jackson-Songs, die am 29. September auf CD erschien. Michael Jackson liebte bekanntlich Halloween, weshalb Songs wie „Thriller” und „Blood on the Dancefloor” auf dem Album nicht fehlen dürfen und auch das Coverartwork schreit förmlich nach der schaurigen Zeit im Jahr.

Kaum zu glauben: Ganze 35 Jahre ist es mittlerweile her, dass das Album THRILLER erschien und weiterhin das erfolgreichste Album aller Zeiten ist. Wir verlosen die limitierte Vinyl-Edition von SCREAM, die passenderweise einen Glow-In-The-Dark-Effekt besitzt.

Verlosung: Gewinnt eine von drei „Glow in the Dark“-Vinyls von Michael Jacksons „SCREAM“

Wir verlosen insgesamt drei „Glow in the Dark“-Vinylversionen von SCREAM. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Formular aus und tragt in das Lösungsfeld ein, wie das letzte Album zu Lebzeiten des King of Pop hieß. Viel Erfolg!

Einen Einblick in das Album SCREAM könnt Ihr hier bekommen:

Tracklist von „SCREAM”:

1. This Place Hotel

2. Thriller

3. Blood On The Dance Floor

4. Somebody’s Watching Me

5. Dirty Diana

6. Torture

7. Leave Me Alone

8. Scream

9. Dangerous

10. Unbreakable

11. Xscape

12. Threatened

13. Ghosts