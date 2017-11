Wolf Alice: Fan wird auf die Bühne geholt und spielt Gitarre zu „Moaning Lisa Smile”

Ein Wolf-Alice-Fan wurde beim Konzert in Glasgow am vergangenen Samstag ausgewählt, um mit der Band auf der Bühne Gitarre zu spielen.



Einen Tag zuvor verkündete Frontfrau Ellie Rowsell, dass ein weiblicher Fan während der Show in Glasgow auf der Bühne mitspielen kann, und rief auf, ihr Videos zu schicken. „Any gals wanna play my guitar part in moaning Lisa smile at the Barrowlands tomo so I can stomp around on stage?” postete sie dazu auf Twitter.

Any gals wanna play my guitar part in moaning Lisa smile at the Barrowlands tomo so I can stomp around on stage? Serious question

Die 16-jährige Freya wurde schließlich ausgewählt und spielte den Song „Moaning Lisa Smile” zusammen mit Wolf Alice:

Später schrieb Freya auf Twitter: „I just got to play on stage to a sold out barrowlands with Wolf Alice. I had the time of my life”. Schlagzeuger Joel Amey antwortete ihr später: „Mate u r an actual legend. never seen someone play it so cool doing their first ever gig when it was in front of 2000 legends AND NOTE PERFECT”.

i just got to play on stage to a sold out barrowlands with Wolf Alice. WOLF FUCKING ALICE (thank you @elliecrowsell for letting such crazy things happen, I had the time of my life x) — freya (@freyamacd) November 11, 2017